Сотовые компании заплатят штрафы за звонки с анонимных номеров

Новости

Песков рассказал о любви к Турции 21:20
Песков сравнил себя с сапером и рассказал о графике президента 21:17
В Москве на улице у мужчины отняли 40 миллионов рублей 21:09
Под Житомиром в соборе УПЦ прошли обыски 21:04
Песков рассказал, чем может обернуться создание квазигосударств в Сирии 21:00
В Керчи украинские катера отбуксировали к другому причалу 20:57
В Северной Осетии водитель сбил полицейского и скрылся 20:42
Сайт Минкомсвязи переехал на новый домен 19:57
Скончался писатель Андрей Битов 19:49
Сирия ценит принципиальную позицию Минска по поддержке Дамаска 19:29
В МИД связали рост жертв среди жителей в Афганистане с действиями США 19:22
НАТО усилила свое присутствие в Черном море в 2018 году 19:20
Volkswagen презентовал спецверсию "Жука" 19:17
Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса 19:11
МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов 19:10
У Ещенко подозрение на разрыв крестообразной связки колена 18:55
Трамп хочет обсудить с Путиным и Си прекращение гонки вооружений 18:50
Московская биржа начала торги японской иеной 18:45
Ростовчанка выиграла конкурс "Мисс мировая красавица" 18:40
В Болгарии раскопали мощную крепость, павшую под натиском славян 18:25
УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением 18:12
В Минск доставлен крест-мощевик с частицей Ризы Господней 18:00
Противодронную версию "Панциря" испытают в декабре 17:58
СК начал проверку сайта с детской проституцией 17:45
В Калуге прошли Дни активной подписки на издания "Российской газеты" 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Кремлевскому Кадетскому Балу
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Задайте вопрос главе Рослесхоза Ивану Валентику
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
Логотип "РГ" занял достойное место на "веере" Ассоциации инопрессы в Италии
03.12.2018 19:29
Рубрика: Экономика

Абонент рассекречен

Сотовые компании заплатят штрафы за звонки с анонимных номеров
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Госдума готовит к рассмотрению законопроект, вводящий штрафы для сотовых компаний за звонки "секретных" абонентов: когда номер скрыт или искажен.
Рассылать анонимный спам запрещено по закону: абонент должен видеть, от кого sms. Фото: depositphotos Рассылать анонимный спам запрещено по закону: абонент должен видеть, от кого sms. Фото: depositphotos
Рассылать анонимный спам запрещено по закону: абонент должен видеть, от кого sms. Фото: depositphotos

Если на чей-то телефон придет анонимный спам, это повод жаловаться, и виновная компания заплатит штраф. Согласно проекту - от 50 до 80 тысяч рублей.

Напомним, в этом году вступил в силу закон, запрещающий при звонках и отправлении СМС-сообщений скрывать телефонные номера. Мы должны ясно видеть, откуда что пришло. А для того, чтобы норма была рабочей, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях отдельной статьей, наказывающей за "неисполнение оператором связи обязанности по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации".

В Крыму осуждены три телефонных террориста

Сейчас Госдума вторично отправила проект поправок в КоАП в рассылку для сбора отзывов. Первый раз правительство, поддержав в целом инициативу, высказало серьезные замечания. Разработчики их учли и внесли в Госдуму новый вариант - с уточненными формулировками и новыми размерами штрафов.

Изначально суммы предлагались повыше. Но, как заметили правительственные эксперты, "целью привлечения к административной ответственности является предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, а административное наказание за то или иное административное правонарушение устанавливается с учетом общественной опасности деяния, поэтому размеры административных штрафов по предлагаемой статье подлежат дополнительному обоснованию". В итоге разработчики в ходе доработки проекта снизили санкции.

Например, если тайна телефонного номера не была раскрыта по вине какого-то должностного лица, он заплатит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Скрывать свои номера очень любят телефонные мошенники. Отправка СМС с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются сообщения. К тому же из-за такой скрытности трудно идентифицировать отправителя, а значит, и привлечь к ответу нарушителей нашего спокойствия.

"Нормы прежде всего направлены на защиту граждан, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Возможностью скрыть свой номер открыто пользовались мошенники, а также распространители спама".

Однако от звонков анонимов страдают не только граждане. Серьезной проблемой стали ложные сообщения о "заминированных" торговых центрах или вокзалах с искаженных номеров. Между тем оператор связи обязан принять меры, чтобы на экранах специальных служб высветился правильный номер позвонившего.

"Так, начиная с 11 сентября 2017 года участились случаи совершения телефонных звонков, содержащих заведомо ложные сообщения о готовящемся террористическом акте или наличии взрывного устройства в общественных местах и государственных учреждениях, - говорится в пояснительной записке. - В общей сложности за истекший период поступили звонки о минировании порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России, в связи с чем были эвакуированы тысячи людей. Практически все указанные вызовы совершаются с подменой абонентского номера, что вызывает существенные затруднения в установлении злоумышленников правоохранительными органами, становится невозможно получить достоверную информацию о пользователях и месте их нахождения".

"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы

После принятия обсуждаемого закона о штрафах в подобных ситуациях правоохранители будут предъявлять претензии сотовым операторам, почему позволили истинному номеру где-то раствориться.

Если кто-то вопреки запрету попробует искажать номера, использует соответствующую аппаратуру, оператор связи не должен пропускать такие звонки и сообщения. Закон предписывает остановить трафик, если будут обнаружены анонимные сигналы.

Так что никто - ни телефонные хулиганы, ни мошенники, ни коллекторы, ни назойливые рекламщики - не смогут прятаться за липовыми наборами цифр. Потому что сотовой компании вряд ли захочется за них платить.

Напомним также, что уже принятый закон разрешает блокировать так называемые левые сим-карты. Когда телефоном пользуется совсем не тот человек, что в договоре, а неизвестно кто, номер могут отключить. Операторы связи обязаны будут сделать это по запросам спецслужб или предписаниям Роскомнадзора.

"Подобная мера поможет бороться с терроризмом", - полагает Владимир Груздев.

По предписанию Роскомнадзора номер могут блокировать в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах. Кроме того, сотовые номера разрешено блокировать для предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи.

Экономика Отрасли Связь Власть Право Административное право Законодательная власть Госдума
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа
В Госдуме оценили инициативы ФРГ об отказе от "Северного потока-2"
Корабль "Союз МС-11" отделился от ракеты и взял курс на МКС
Тело футболиста "Локомотива" помогла найти лиса
В Fitch оценили выход Катара из ОПЕК