Сотовые компании заплатят штрафы за звонки с анонимных номеров

Госдума готовит к рассмотрению законопроект, вводящий штрафы для сотовых компаний за звонки "секретных" абонентов: когда номер скрыт или искажен.

Если на чей-то телефон придет анонимный спам, это повод жаловаться, и виновная компания заплатит штраф. Согласно проекту - от 50 до 80 тысяч рублей.

Напомним, в этом году вступил в силу закон, запрещающий при звонках и отправлении СМС-сообщений скрывать телефонные номера. Мы должны ясно видеть, откуда что пришло. А для того, чтобы норма была рабочей, предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях отдельной статьей, наказывающей за "неисполнение оператором связи обязанности по передаче абонентского номера или уникального кода идентификации".

Сейчас Госдума вторично отправила проект поправок в КоАП в рассылку для сбора отзывов. Первый раз правительство, поддержав в целом инициативу, высказало серьезные замечания. Разработчики их учли и внесли в Госдуму новый вариант - с уточненными формулировками и новыми размерами штрафов.

Изначально суммы предлагались повыше. Но, как заметили правительственные эксперты, "целью привлечения к административной ответственности является предупреждение совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами, а административное наказание за то или иное административное правонарушение устанавливается с учетом общественной опасности деяния, поэтому размеры административных штрафов по предлагаемой статье подлежат дополнительному обоснованию". В итоге разработчики в ходе доработки проекта снизили санкции.

Например, если тайна телефонного номера не была раскрыта по вине какого-то должностного лица, он заплатит штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Скрывать свои номера очень любят телефонные мошенники. Отправка СМС с использованием подмены номеров позволяет отправителям избегать блокировки реальных номеров, с которых распространяются сообщения. К тому же из-за такой скрытности трудно идентифицировать отправителя, а значит, и привлечь к ответу нарушителей нашего спокойствия.

"Нормы прежде всего направлены на защиту граждан, - сказал "РГ" председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Возможностью скрыть свой номер открыто пользовались мошенники, а также распространители спама".

Однако от звонков анонимов страдают не только граждане. Серьезной проблемой стали ложные сообщения о "заминированных" торговых центрах или вокзалах с искаженных номеров. Между тем оператор связи обязан принять меры, чтобы на экранах специальных служб высветился правильный номер позвонившего.

"Так, начиная с 11 сентября 2017 года участились случаи совершения телефонных звонков, содержащих заведомо ложные сообщения о готовящемся террористическом акте или наличии взрывного устройства в общественных местах и государственных учреждениях, - говорится в пояснительной записке. - В общей сложности за истекший период поступили звонки о минировании порядка 1,3 тыс. объектов в более чем 100 городах России, в связи с чем были эвакуированы тысячи людей. Практически все указанные вызовы совершаются с подменой абонентского номера, что вызывает существенные затруднения в установлении злоумышленников правоохранительными органами, становится невозможно получить достоверную информацию о пользователях и месте их нахождения".

После принятия обсуждаемого закона о штрафах в подобных ситуациях правоохранители будут предъявлять претензии сотовым операторам, почему позволили истинному номеру где-то раствориться.

Если кто-то вопреки запрету попробует искажать номера, использует соответствующую аппаратуру, оператор связи не должен пропускать такие звонки и сообщения. Закон предписывает остановить трафик, если будут обнаружены анонимные сигналы.

Так что никто - ни телефонные хулиганы, ни мошенники, ни коллекторы, ни назойливые рекламщики - не смогут прятаться за липовыми наборами цифр. Потому что сотовой компании вряд ли захочется за них платить.

Напомним также, что уже принятый закон разрешает блокировать так называемые левые сим-карты. Когда телефоном пользуется совсем не тот человек, что в договоре, а неизвестно кто, номер могут отключить. Операторы связи обязаны будут сделать это по запросам спецслужб или предписаниям Роскомнадзора.

"Подобная мера поможет бороться с терроризмом", - полагает Владимир Груздев.

По предписанию Роскомнадзора номер могут блокировать в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах. Кроме того, сотовые номера разрешено блокировать для предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи.