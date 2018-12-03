США опробуют во Франции технологии "цветных революций"?

Когда в 2014 году так называемая "цветная революция" сметала правительство Виктора Януковича в Киеве, отдельные западные комментаторы предполагали, что отработанные на украинских улицах технологии смены власти еще неоднократно найдут себе применение. В этой связи упоминались страны Европы, что казалось в то время абсолютной фантастикой. Но последние события во Франции заставляют вспомнить о тех прогнозах.

В интернете немало сайтов, где систематизированы характерные черты цветных революций. Назову ключевые: искусственное создание организованного по особой сетевой форме управления протестного движения с участием молодежи, маскировка под стихийные процессы, охватывающие большие группы людей, театрально поставленные эпизоды, которые должны продемонстрировать обществу якобы проявление воли народа и желание избавиться от "кровавого режима". И все это на фоне сочиненной на ходу сиюминутной идеологии протестов. Если приглядеться к происходящему в Пятой республике, то многие из этих признаков налицо. Здесь и молодежь, примкнувшая к "желтым жилетам", которая якобы самоорганизовывается в социальных сетях, и затрагивающая широкие массы причина протестов - повышение топливного сбора, что приведет к росту цен на горючее, и наличие театрально поставленных эпизодов борьбы "желтых жилетов" за свои права.

Не хватает только сакральных жертв среди протестующих, чтобы с их помощью еще сильнее мобилизовать массы на борьбу с режимом Макрона. А ведь именно такого сценария сильнее всего опасаются в Елисейском дворце: формально до сих пор от рук полицейских не погиб ни один демонстрант. Но любая случайность в ходе разгона митингов может оказаться роковой, и тогда последствия народного гнева на действия силовиков и власти будут непредсказуемыми.

С каждым днем в стихийность движения "желтых жилетов", потрясающих основы государственности во Франции и угрожающих аналогичными протестами соседней Бельгии, верится все меньше. То, что, возможно, начиналось как народное возмущение, сегодня все больше напоминает продуманную кампанию по смене руководства в Пятой республике. Причем заметно, в каком страхе замерла Европа, - местные СМИ подробно описывают бесчинства в Париже, которые допускают "желтые жилеты" и примкнувшие к ним радикалы, но при этом избегают обвинительных интонаций в адрес демонстрантов. Также не осуждаются действия французской полиции, которая в самом центре французской столицы с непривычной для толерантной Европы жестокостью применяет против манифестантов дубинки, резиновые пули, водометы, слезоточивый газ - словом, весь арсенал спецсредств. Число арестованных исчисляется сотнями. Все эти батальные сцены происходят на Елисейских полях, около Вечного огня, вокруг Триумфальной арки - в самом центре города.

В понедельник состоялась встреча главы государства Эмманюэля Макрона с ключевыми министрами кабинета. На ней обсуждалась возможность введения в стране чрезвычайного положения. Но решение на этот счет принято не было. Власти утверждали, что в режиме ЧП нет необходимости - по словам министра юстиции Франции, "у государства есть и иные способы препятствовать хаосу". Однако не исключено, что официальный Париж испугался расписаться в бессилии: в случае, если бы режим чрезвычайного положения не остановил протестующих и лишь усилил сопротивление, у Макрона не оставалось бы иного выбора, кроме как подать в отставку. Так что с точки зрения инстинкта самосохранения желание президента Франции вступить в диалог с "желтыми жилетами" объяснимо. Вот только говорить ему, по сути, не с кем - ведь своей целью манифестанты теперь ставят не снижение цен на топливо, а отставку президента и премьера.

Можно долго рассуждать о том, насколько ошибочным стало решение хозяина Елисейского дворца заставить население Франции поголовно платить за экологические амбиции Пятой республики, которую Макрон стремился сделать мировым лидером в вопросах защиты окружающей среды. Но решения климатических конференций, на которых Макрон срывал аплодисменты собравшихся смелыми планами в сфере экологии, на практике возмутили подавляющее большинство французов, не готовых вкладывать свои кровные в "зеленое будущее". На этой волне недовольства и возникло движение "желтых жилетов".

Стоит обратить внимание на одну деталь: президент США Дональд Трамп, который в 2017 году решил выйти из Парижского соглашения по климату, назвав его абсолютно не пригодным для Америки, теперь с удовлетворением наблюдает за происходящим во Франции. Трампу даже нет необходимости что-либо разъяснять избирателям - погромы в центре Париже стали наглядным подтверждением правоты главы Белого дома в проводимой им линии на отказ от обязательств в сфере климата.

Отвечает интересам Трампа ослабление, а при определенном везении, и отставка Макрона. Достаточно вспомнить, что руководитель Пятой республики последнее время активно претендовал на лидирующие позиции в Евросоюзе, продвигал идею независимой от США общеевропейской армии, активно защищал ядерную сделку с Ираном, что вызывало возмущение, в том числе публичное, американской администрации. Были и другие "прегрешения" французского президента, который не оценил когда-то предложенных ему Трампом дружеских объятий, посчитав их удушающими. Так что у президента США к французскому коллеге, безусловно, есть сугубо личные счеты. И в том случае, если движение "желтых жилетов" отстранит Макрона от власти, это существенно усилит американские позиции в Европе, дав понять другим лидерам ЕС, что с Трампом спорить, тем более конфликтовать, рискованно.

Кстати, в интернете приводят еще один, едва ли не хрестоматийный признак "цветных революций". Это наличие в них хорошо скрываемого североамериканского следа, который выражается в финансировании так называемых стихийных протестов. Причем их бенефициаром всегда становится Вашингтон, даже если на первый взгляд это не выглядит очевидным.