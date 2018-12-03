Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 446-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и Федеральный закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 7 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Статья 1

Пункт 4 части 4 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27; 2013, N 27, ст. 3477; 2015, N 1, ст. 20; 2018, N 1, ст. 8) дополнить словами ", содействие расширению их доступа на рынки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 1, ст. 2; 2011, N 48, ст. 6728; 2016, N 27, ст. 4197, 4206) следующие изменения:

1) в части 41 статьи 1 слова "статей 13 и 14" заменить словами "статьи 13 (за исключением подпункта "д" пункта 4 и пункта 6 части 1) и статьи 14";

2) часть 13 статьи 9 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) возмещение расходов, связанных с утилизацией или уничтожением непроданных продовольственных товаров.";

3) в части 1 статьи 13:

а) подпункт "д" пункта 4 изложить в следующей редакции:

"д) условия о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, срок годности на которые установлен свыше тридцати дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации;";

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) заключать между собой договор, содержащий условие о возврате хозяйствующему субъекту, осуществившему поставки продовольственных товаров, таких товаров, на которые срок годности установлен до тридцати дней включительно, либо о замене таких товаров на такие же товары, либо о возмещении их стоимости, за исключением случаев, если иное допускается или предусмотрено законодательством Российской Федерации.".

Статья 3

Условия договоров поставки продовольственных товаров и иных договоров, заключение которых регулируется Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-Ф3 "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и которые были заключены до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в соответствие с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в редакции настоящего Федерального закона) в течение ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин