Трамп: Китай согласился снизить пошлины на импорт американских машин

Пекин заявил о готовности снизить тарифы на импорт американских автомобилей. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

"Китай согласился снизить и убрать пошлины на автомобили, ввозимые в КНР из США. На данный момент пошлины составляют 40 процентов", - отметил американский лидер.

Ранее Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились наладить отношения между двумя странами и форсировать переговоры об аннулировании дополнительных пошлин, введенных за последние полгода.

При этом американский президент согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в 200 миллиардов долларов с 10 до 25 процентов, как обещал сделать это еще неделю назад. Впрочем, одновременно хозяин Белого дома подавал сигналы о готовности прекратить торговую войну с Китаем, начавшуюся в июле этого года.