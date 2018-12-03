В Беларуси обнаружены полмиллиона бездельников

Около полумиллиона человек из 9,5 миллиона граждан Беларуси оказались в созданной первого декабря базе не занятых в экономике трудоспособных белорусских граждан. Об этом заявила министр труда и социальной защиты республики Ирина Костевич, которую цитирует "Sputnik Беларусь".

По ее словам, с первого января 2019 года неработающие граждане Беларуси, которые ранее получали для этого государственные субсидии, будут платить полную сумму за газ, отопление и горячую воду по полной стоимости.

Уже в эфире телеканала "Беларусь 1" Костевич заявила, что созданная база данных позволяет увидеть, что происходит на рынке труда, и причины того, почему человек в трудоспособном возрасте оказался без работы.

В начале 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, отменяющий обязанность неработающих и не платящих налогов трудоспособных жителей платить специальный сбор, который был введен в 2015 году. В обиходе он получил название "налог на тунеядцев".