В дисплеях смартфонов появятся отверстия для фронтальных камер, которые некуда девать.

Долгое время смартфоны выглядели максимально просто, утилитарно и одинаково. На передней панели - дисплей, над ним объектив фронтальной камеры для селфи, под дисплеем - одна или несколько кнопок, физических или сенсорных.

О том, чтобы немного видоизменить этот унылый дизайн, задумались два года назад в компании Xiaomi, выпустив смартфон Mi Mix. Создатели попытались сделать рамки вокруг дисплея максимально узкими, чтобы изображение занимало как можно большую площадь.

Те, кто держал в руках этот смартфон, признавали: когда рамок вокруг дисплея практически нет, кажется, будто картинка на экране лежит у тебя в руке. То же самое можно сказать и про другого пионера рынка безрамочных смартфонов - Sharp Corner R. Этот смартфон был выпущен в конце 2016 года, но не получил особой популярности. А жаль.

Теперь тонкие рамки - это новое безумие в мире смартфонов. Чтобы растянуть дисплей на всю ширину корпуса, производителям приходится идти на самые разные ухищрения. Во-первых, нужно избавиться от всех клавиш, включая физическую кнопку со сканером отпечатка пальца. Производители победнее, лишенные доступа к инновационным технологиям, просто перенесли этот датчик на заднюю крышку. Те, кто побогаче - встроили сканер прямо в экран. Получилось очень элегантно, как в фильмах про будущее.

Осталась проблема с фронтальной камерой - ее на заднюю крышку не перенесешь. В уже упомянутом безрамочнике Mi Mix объектив камеры перенесли под экран. Это было катастрофической ошибкой - чтобы нормально сделать селфи, нужно было или перевернуть смартфон камерой наверх, или ухватить аппарат так, чтобы рука не закрывала окошко с линзой. Заниматься акробатическими трюками покупатели не захотели, и смартфон с камерой под дисплеем популярным не стал. Затем Xiaomi выпустила еще один смартфон с тонкими рамками - Mi Mix 2 с камерой ровно в том же месте. Эту модель тоже популярной не назовешь.

В Apple вопрос с фронтальной камерой решили по-другому: сделали в дисплее вырез, поместив туда объектив, датчик приближения (он отключает экран, когда вы разговариваете по телефону, чтобы не нажать щекой какую-нибудь кнопку) и другие нужные модули. В результате всех этих манипуляций iPhone X вышел модным и инновационным, и вскоре каждый второй китайский производитель уже хвастался подобными аппаратами в своей линейке.

Казалось бы, больше ничего придумать нельзя. Оказалось, можно. Китайская компания Huawei и южнокорейская Samsung независимо друг от друга работают над новым типом дисплея. Вместо заметного выреза в верхней части у него будет небольшое отверстие где-то в углу экрана. Скорее всего, в левом верхнем.

Как это будет выглядеть, в принципе, представить несложно. Другое дело, насколько удобным будет такой дисплей, который просто не выводит часть картинки, и пойдут ли на такие "издержки" пользователи? Остается надеяться, что именно в этом кружочке, откуда будет торчать глазок камеры, не окажется какой-то важной информации.

В социальных сетях уже распространяются изображения, на которых запечатлен новый "смартфон с дырой". Одно из таких изображений было помещено на рекламном постере, приглашающем на презентацию Huawei, которая пройдет 12 декабря. По слухам, смартфон с вырезом внутри дисплея получит название Nova 3S или Nova 4. На постере изображен силуэт мобильного устройства с яркой звездой как раз в том месте, где может быть вырез для фронтальной камеры.

Такой подход, позволяющий отказаться от выреза, безусловно, имеет право на существование, поэтому от Samsung ждут аналогичного шага. Аппарат компании, вероятно, получит название Galaxy A8s. Помимо "прострела" в экране он обзаведется тройной основной камерой на задней панели. Рамки вокруг дисплея, разумеется, обещают быть тончайшими.

Не исключено также, что A8s станет экспериментальной моделью. Выпустив ее, Samsung посмотрит на продажи и сделает выводы, удачным был шаг или не очень. Если все пойдет хорошо, то следующий флагман компании, Galaxy S10, тоже получит "дырявый" дисплей.

Впрочем, есть еще один способ спрятать камеру для селфи - сделать смартфон раздвижным. В китайских слайдерах Xiaomi Mi Mix 3 и Oppo Find X используется именно такой подход - камера прячется в раздвижном корпусе и открывается легким щелчком или вообще автоматически - достаточно просто посмотреть на экран.