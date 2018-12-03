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03.12.2018 18:16
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали разрыв договора с РФ предвыборным ходом Порошенко

Текст: Татьяна Замахина
В думском комитете по международным делам прокомментировали внесение в Верховную Раду законопроекта о разрыве договора о дружбе Украины с Россией.
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Фото: Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

Это идет в одном русле с шагами по зачистке "предвыборного поля", которую осуществляет действующий президент Украины Петр Порошенко, считает глава комитета Леонид Слуцкий.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Этот "показной политический жест", заявил он, сделан "в едином - предвыборно-истеричном - порыве с провокацией Киева в Керченском проливе и последующим за ней введением военного положения".

Слуцкий отметил, что "разрыв договора при нынешнем уровне отношений - формальность".

Теперь предложение должно быть одобрено Верховной Радой.

6 сентября 2018 года Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал инициативу Порошенко не продлевать договор.

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