В Грузии задержали шесть граждан Украины

В рамках спецоперации грузинская полиция задержала в Тбилиси шестерых украинцев и одного гражданина Грузии. Как отметили в МВД республики, у них было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Пока им вменяется незаконная покупка и хранение оружия и взрывчатых веществ, в то же время следователи выясняют, с какой именно целью они прибыли в страну. В МВД и службе госбезопасности подозревают, что эти семь человек могут быть связаны "с происходящими в Грузии политическими процессами". "О результатах расследования будет сообщено позднее", - отметили в министерстве.

Между тем в украинских СМИ появилась информация, что одним из задержанных является Семен Семенченко, депутат Верховной рады, бывший командир батальона "Донбасс". Он известен своими связями с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, именно его люди обеспечивали охрану политика во время акций протеста в начале 2018 года.

Кстати, буквально несколько дней назад в Грузии прошел второй тур президентских выборов, на которых победу одержала Саломе Зурабишвили. При этом она значительно опередила другого сторонника Саакашвили - Григола Вашадзе.