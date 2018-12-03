Исполнением грандиозного опуса Жерара Гризе "Акустические пространства" завершился VI Фестиваль актуальной музыки "Другое пространство", который проводит Московская филармония при участии Госоркестра имени Е.Ф. Светланова.

Демиургом фестиваля стал его худрук и дирижер Владимир Юровский. Главное впечатление прошедших концертов - неутомимость, серьезность, сосредоточенность главного героя. Дирижируя почти каждый день, он не позволял ни себе, ни оркестру ни малейшей небрежности; равно внимательно относился и к опусам начинающих авторов, и к партитурам маститых композиторов старшего поколения. Четыре мировых премьеры - Антона Сафронова, Бориса Филановского, Виктора Екимовского и Ольги Бочихиной - были исполнены на открытии. Два опуса новоиспеченных лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов "Другое пространство" Евгении Бриль и Алексея Ретинского - на второй день. Выступление с немецким ансамблем UnterBerlin, представившим музыку Клода Вивье, Георга Катцера, Брюно Мантовани и Фаусто Ромителли - в третий. Пространство актуальной музыки располагалось между классиком ХХ века Оливье Мессианом, спектралистом Жераром Гризе, представителями московского творческого объединения "АСМ-2", родом из 70-х, и поколением, ворвавшимся в актуальный композиторский процесс в нулевые.

Расширяющаяся музыкальная вселенная "Другого пространства" рождает головокружительное ощущение беспредельности композиторских практик, стилевых манер, языка.

К чести устроителей, большинство отобранных к исполнению сочинений оказались интересны, хотя порой предъявляли повышенные требования не только к исполнителям, но и к слушателям. Нужно иметь недюжинное терпение, чтобы два часа кряду слушать в ночи светоносное, полное интригующих микроизменений ласковое журчание фортепианных фигураций в бесконечном минималистском опусе Симеона тен Хольта "Заклинание 4", исполняемом на четырех роялях пианистами Алексеем Любимовым, Йеруном ван Вееном, Алексеем Зуевым и Владимиром Ивановым-Ракиевским. Набраться мужества, чтобы погрузиться в вязкую, сомнамбулическую атмосферу пятидесятиминутного опуса Бориса Филановского "Пропевень о Проросли Мировой" на тексты художника трагической судьбы Павла Филонова. А с другой стороны, где, как не на "Другом пространстве", удалось бы организовать мировую премьеру сочинения, требующего для исполнения гигантского состава исполнителей? Ведь в опусе Филановского задействован хор, большой оркестр, восемь солистов и два инструменталиста.

Открытия Гризе в области работы со звуком изменяют наши представления о композиции, сочинении музыки

Основной постфестивальный вывод: старшее поколение начинает и лидирует. Просто потому, что они сформировались в иную эпоху, когда давление среды было несравнимо сильнее, а уровень образования - выше.

Взять, к примеру, "Девятую симфонию" Виктора Екимовского, возглавляющего "АСМ-2" с 1996 года, в ней автор, смеясь, прощается с ХХ веком, назвав свой опус "Эпитафия авангарду". Партитура сделана блестяще: эффектное оркестровое письмо, ясное членение формы, впечатляющие эпизоды - и финал, завершающийся на пике кульминации, на взлете.

Послевкусие печали, хрупкой красоты и бренности бытия оставил Скрипичный концерт Фараджа Караева - еще одного члена "АСМ-2". Музыка, полная стилевых аллюзий и квазицитат, среди которых опознавались промельки, абрисы интонаций из самых репертуарных скрипичных концертов Мендельсона, Брамса, Вивальди, Берга, тем не менее была подлинно авторской. И нельзя было выбрать лучшей исполнительницы для опуса, чем Патриция Копачинская, переигравшая все самые важные скрипичные концерты ХХ и XXI веков, сама занимающаяся композицией и потому умеющая постигать языки новой музыки, как никто из ее коллег по цеху.

Самый масштабный фестивальный проект приберегли на последний день: оба концерта были посвящены французскому спектралисту Жерару Гризе: музыка его практически неизвестна в России. Между тем открытия, которые совершил Гризе в области работы со звуком, как природным физическим явлением, с самим телом звука и теми мельчайшими частицами, из которых звук состоит, открывают новую эру, изменяя наши представления о том, что есть композиция и сочинение музыки.

Масштабное сочинение "Акустические пространства" - название опуса, случайно или нет, удачно сопрягалось с названием фестиваля - составленное из шести частей, для разных составов исполнителей, Гризе писал более десяти лет. Первые части появились в середине семидесятых, последняя - Эпилог для четырех солирующих валторн и большого оркестра - в 1985-м. Драматургия цикла выстроена на постепенном нарастании состава исполнителей и, соответственно, масштаба звучности: от одинокого соло альтиста в Прологе (которое блестяще сыграл Максим Рысанов), через ансамбли для 7, 16, 33 исполнителей - к полновесному звучанию расширенного оркестра. В проекте участвовали все имеющиеся в Москве ансамбли современной музыки: "Галерея актуальной музыки" ("Гам-ансамбль"), Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и Студия новой музыки. И четыре дирижера: Олег Пайбердин, Игорь Дронов, Федор Леднев, в финале - Владимир Юровский. Этим впечатляющим культурным жестом, оммажем ушедшему ХХ веку завершился VI Фестиваль актуальной музыки "Другое пространство".