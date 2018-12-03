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03.12.2018 20:45
Рубрика: Культура

Иду на Гризе

На пять дней Концертный зал им. Чайковского стал экспериментальной площадкой
Текст: Гюляра Садых-Заде
Российская газета - Федеральный выпуск №7735 (272)
Исполнением грандиозного опуса Жерара Гризе "Акустические пространства" завершился VI Фестиваль актуальной музыки "Другое пространство", который проводит Московская филармония при участии Госоркестра имени Е.Ф. Светланова.
Оммажем ушедшему ХХ веку завершился VI фестиваль актуальной музыки "Другое пространство". Фото: Пресс-служба Московской филармонии Оммажем ушедшему ХХ веку завершился VI фестиваль актуальной музыки "Другое пространство". Фото: Пресс-служба Московской филармонии
Оммажем ушедшему ХХ веку завершился VI фестиваль актуальной музыки "Другое пространство". Фото: Пресс-служба Московской филармонии

Демиургом фестиваля стал его худрук и дирижер Владимир Юровский. Главное впечатление прошедших концертов - неутомимость, серьезность, сосредоточенность главного героя. Дирижируя почти каждый день, он не позволял ни себе, ни оркестру ни малейшей небрежности; равно внимательно относился и к опусам начинающих авторов, и к партитурам маститых композиторов старшего поколения. Четыре мировых премьеры - Антона Сафронова, Бориса Филановского, Виктора Екимовского и Ольги Бочихиной - были исполнены на открытии. Два опуса новоиспеченных лауреатов Всероссийского конкурса молодых композиторов "Другое пространство" Евгении Бриль и Алексея Ретинского - на второй день. Выступление с немецким ансамблем UnterBerlin, представившим музыку Клода Вивье, Георга Катцера, Брюно Мантовани и Фаусто Ромителли - в третий. Пространство актуальной музыки располагалось между классиком ХХ века Оливье Мессианом, спектралистом Жераром Гризе, представителями московского творческого объединения "АСМ-2", родом из 70-х, и поколением, ворвавшимся в актуальный композиторский процесс в нулевые.

Фото: предоставлено Европейским Фондом Поддержки Культуры
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Расширяющаяся музыкальная вселенная "Другого пространства" рождает головокружительное ощущение беспредельности композиторских практик, стилевых манер, языка.

К чести устроителей, большинство отобранных к исполнению сочинений оказались интересны, хотя порой предъявляли повышенные требования не только к исполнителям, но и к слушателям. Нужно иметь недюжинное терпение, чтобы два часа кряду слушать в ночи светоносное, полное интригующих микроизменений ласковое журчание фортепианных фигураций в бесконечном минималистском опусе Симеона тен Хольта "Заклинание 4", исполняемом на четырех роялях пианистами Алексеем Любимовым, Йеруном ван Вееном, Алексеем Зуевым и Владимиром Ивановым-Ракиевским. Набраться мужества, чтобы погрузиться в вязкую, сомнамбулическую атмосферу пятидесятиминутного опуса Бориса Филановского "Пропевень о Проросли Мировой" на тексты художника трагической судьбы Павла Филонова. А с другой стороны, где, как не на "Другом пространстве", удалось бы организовать мировую премьеру сочинения, требующего для исполнения гигантского состава исполнителей? Ведь в опусе Филановского задействован хор, большой оркестр, восемь солистов и два инструменталиста.

Открытия Гризе в области работы со звуком изменяют наши представления о композиции, сочинении музыки

Основной постфестивальный вывод: старшее поколение начинает и лидирует. Просто потому, что они сформировались в иную эпоху, когда давление среды было несравнимо сильнее, а уровень образования - выше.

Взять, к примеру, "Девятую симфонию" Виктора Екимовского, возглавляющего "АСМ-2" с 1996 года, в ней автор, смеясь, прощается с ХХ веком, назвав свой опус "Эпитафия авангарду". Партитура сделана блестяще: эффектное оркестровое письмо, ясное членение формы, впечатляющие эпизоды - и финал, завершающийся на пике кульминации, на взлете.

Послевкусие печали, хрупкой красоты и бренности бытия оставил Скрипичный концерт Фараджа Караева - еще одного члена "АСМ-2". Музыка, полная стилевых аллюзий и квазицитат, среди которых опознавались промельки, абрисы интонаций из самых репертуарных скрипичных концертов Мендельсона, Брамса, Вивальди, Берга, тем не менее была подлинно авторской. И нельзя было выбрать лучшей исполнительницы для опуса, чем Патриция Копачинская, переигравшая все самые важные скрипичные концерты ХХ и XXI веков, сама занимающаяся композицией и потому умеющая постигать языки новой музыки, как никто из ее коллег по цеху.

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
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Самый масштабный фестивальный проект приберегли на последний день: оба концерта были посвящены французскому спектралисту Жерару Гризе: музыка его практически неизвестна в России. Между тем открытия, которые совершил Гризе в области работы со звуком, как природным физическим явлением, с самим телом звука и теми мельчайшими частицами, из которых звук состоит, открывают новую эру, изменяя наши представления о том, что есть композиция и сочинение музыки.

Масштабное сочинение "Акустические пространства" - название опуса, случайно или нет, удачно сопрягалось с названием фестиваля - составленное из шести частей, для разных составов исполнителей, Гризе писал более десяти лет. Первые части появились в середине семидесятых, последняя - Эпилог для четырех солирующих валторн и большого оркестра - в 1985-м. Драматургия цикла выстроена на постепенном нарастании состава исполнителей и, соответственно, масштаба звучности: от одинокого соло альтиста в Прологе (которое блестяще сыграл Максим Рысанов), через ансамбли для 7, 16, 33 исполнителей - к полновесному звучанию расширенного оркестра. В проекте участвовали все имеющиеся в Москве ансамбли современной музыки: "Галерея актуальной музыки" ("Гам-ансамбль"), Московский ансамбль современной музыки (МАСМ) и Студия новой музыки. И четыре дирижера: Олег Пайбердин, Игорь Дронов, Федор Леднев, в финале - Владимир Юровский. Этим впечатляющим культурным жестом, оммажем ушедшему ХХ веку завершился VI Фестиваль актуальной музыки "Другое пространство".

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