В Кремле назвали условие встречи Путина и Трампа

Президенты России и США могли бы пообщаться летом в японской Осаке "на полях" саммита "двадцатки", но в Кремле считают такую паузу непозволительной - как для отношений двух государств, так и для международной стабильности. Впрочем, для встречи нужно набрать критическую массу диалога, потому что сейчас - изрядный его дефицит.

"Де-факто самое легкое - встречаться на полях международных многосторонних мероприятий, - сказал на встрече со студентами МГИМО пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Пока ближайшее многостороннее мероприятие будет в Осаке, это будет следующая "двадцатка" через полгода. А это - непозволительная пауза и для наших двусторонних отношений, и для международной безопасности и стабильности".

Говоря о возможности встречи в Вашингтоне, представитель Кремля напомнил, что об этом говорилось в ходе переговоров в Хельсинки. "Сейчас об этом речи идти не может. Никто об этом не говорит, потому что сейчас не ясны вообще перспективы следующей встречи двух президентов", - пояснил он.

"Для этого необходимо набрать критическую массу диалога, потому что сейчас изрядный дефицит ощущается", - также заметил Песков.

Пресс-секретарь президента решительно отверг предположения о влиянии Москвы на Трампа. "Конечно, это чушь", - сказал он и назвал так называемое российское дело "охотой на ведьм, которых не существует".

Песков рассказал о письмах бывшего юриста Трампа Майкла Коэна в Кремль в начале 2016 года: "Это было 6 или 7 января, мы получили на публичный адрес обращение, где Коэн писал, что хочет установить контакт с Сергеем Ивановым (тогдашний руководитель администрации президента - прим. "РГ"). Еще он писал, что хочет наладить деловые контакты с Москвой, чтобы построить "Трамп тауэр". Такое же электронное письмо пришло и Пескову: Коэн просил англоговорящих сотрудников администрации Кремля переговорить с ним по телефону.

"Мы получаем огромное количество аналогичных обращений - это инвесторы, предприниматели, журналисты - из самых разных стран мира. Мы стараемся реагировать", - рассказал пресс-секретарь главы государства. Ведь это важно для создания привлекательного образа России для бизнесменов. Кремлевские чиновники объяснили Коэну, что "администрация президента дома не строит", и предложили вести деловые связи на бизнес-форумах. Других контактов у Кремля с Коэном не было. "Теперь представьте себе, что вокруг этого комиссия работает, прокурор работает, ФБР работает, тратятся десятки миллионов долларов американских налогоплательщиков", - заметил Песков.