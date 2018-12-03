В Кремле прокомментировали желание украинского омбудсмена посетить моряков

Украинский омбудсмен может официально запросить возможность посетить моряков с задержанных кораблей-нарушителей госграницы РФ, но пока в Кремле неизвестно о таком обращении.

Отвечая на вопрос, может ли Людмила Денисова получить такую возможность, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил: "Есть же контакты по линии наших омбудсменов".

"Думаю, она, конечно же, может сделать соответствующее обращение", - добавил представитель Кремля.

"Пока мне неизвестно, что такое обращение было", - заключил Песков.