В Москве представили книгу о командире экипажа корабля "Союз"

В Москве прошла презентация книг Юлии Новицкой "Олег Новицкий. Голос сердца".

В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации прошла презентация книг вышедших в белорусском издательстве "Мастацкая літаратура".

Космонавт Олег Новицкий - уроженец города Червеня Минской области, Герой России. Автором книги является журналист, супруга летчика-космонавта Юлия Новицкая.

Книги посвящены предполетной подготовке и полету в космос. Проект начинался с ведения блога, а завершился изданием в 2-х книгах.

Открывая вечер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Владимир Семашко сказал, что когда первый человек полетел в космос, он ходил в первый класс. Страна, потерявшая 25 миллионов в Великой отечественной войне, вдруг вышла на первые позиции в космосе. Белорусы могут гордиться, что в нашей небольшой стране есть три космонавта из пятисот, летавших в космос. Это Петр Климук, Владимир Коваленок и Олег Новицкий.

"Мы нация - талантливая, трудолюбивая, целеустремленная, крепкая по закваске. Беларусь сегодня имеет прямое отношение к развитию космического пространства: у нас есть уже спутник дистанционного зондирования земли, который полностью разработан белорусскими учеными. Из космоса земля кажется маленькой. Заборов там нет. Космос нас объединяет".

Олег Новицкий дважды слетал в космос: впервые он отправился на орбиту в 2012 году и был там 144 дня. Второй полет длился 197 суток. Описать непростую семейную жизнь космонавта, расставания, как посылаются посылки в космос, что заказал муж на первый обет по возвращению на землю, было нелегкой задачей. Это история двух ярких личностей, которых свело небо.

"У нас с Олегом, можно сказать, было двойное знакомство, - пишет Юля Новицкая. - Мы знали друг друга заочно, когда я еще училась в школе. Тогда мы пересеклись с ним в одной компании на дискотеке. А вот судьбоносная встреча произошла, когда я училась в институте, а Олега направили в Борисоглебский учебный центр, где молодых летчиков переучивали для полетов на новых типах самолетов. Рядом с этим центром находился Дом офицеров, в котором была великолепная библиотека. Поскольку я училась на филологическом факультете и нам задавали читать много произведений, мне приходилось туда часто ходить за книжками. Будущий муж увидел меня из окна своего класса как раз тогда, когда я бегала со стопками книг в библиотеку и обратно. Увидев меня в очередной раз в декабре 1994 года, он решился со мной познакомиться. Через месяц Олег пригласил меня в Беларусь, где я встретилась с его родителями и где он сделал мне предложение. Я недолго раздумывала, потому что Олег естественно понравился мне. Он меня покорил своей надежностью и порядочностью".

Олег Новицкий считает символичным тот факт, что книга вышла накануне 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, который проходил в Минске с участием президента Республики Беларусь.

Юлия Новицкая рассказала, что она старалась сделать космос ближе для простых людей. Ей очень хотелось рассказать о жизни семьи, о том, что остается за кадром: "Многие, кто раньше не интересовался космонавтикой, стали чаще поднимать глаза к небу, смотреть на звезды, наблюдать пролеты МКС над землей". Автор книги призналась, что если у супруга будет третий полет, она будет продолжать вести дневник дальше.

Олег Новицкий подчеркнул, что идею жены вести дневник он всецело поддерживает. Читая книгу, узнаешь жизнь изнутри, как тяжело оставаться дома без мужа, когда лопаются лампочки, трубы, ломается стиральная машина. Первый кулинарный заказ на обед после посадки на землю жене Олег Викторович сделал еще, находясь на МКС. В выборе блюда она даже не сомневалась: "Какой же белорус не любит жареную картошку?"

"Таких книг почти нет. Есть 87 лучших книг о космосе, а вот книг, написанных женами космонавтов, нет. Юлия Михайловна сделала очень большое дело, расширив наш взгляд на работу и профессию космонавта",- сказал, выступая перед гостями, космонавт Юрий Батурин.

Посол и космонавт обменялись памятными подарками. "Родившись на белорусской земле, я продолжаю встречаться со своими близкими на маленьком клочке белорусской земли, который находится в Москве, - в посольстве нашей страны", - сказал Олег Новицкий.

В презентации приняли участие исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмос", космонавт Сергей Крикалев, ветераны освоения космоса и действующие летчики-космонавты, представители Федерации космонавтики России, Евразийской экономической комиссии, Постоянного Комитета Союзного государства, друзья семьи Новицких.