В Перми при пожаре погибли три человека

В ночь на понедельник, 3 декабря, в Свердловском районе произошел крупный пожар, в огне которого погибли три человека – двое мужчин и одна женщина. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

Вызов поступил в начале пятого утра - огонь был замечен соседями в трехкомнатной квартире в доме № 9 по улице Вижайской.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей. Возгорание удалось ликвидировать через полчаса. Причины пожара устанавливаются.

Напомним, сутками ранее в Прикамье произошел пожар в жилом деревянном одноэтажном доме по улице Совхозная в селе Романово Березниковского городского округа.

Когда пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, дом был полностью объят пламенем. Пожарным удалось не допустить распространения огня на соседние строения.

В ходе разбора завала были обнаружены три человека. Это мужчины 1954 года рождения, 1982 года рождения, личность третьего мужчины устанавливается.