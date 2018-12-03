В России заработало бюро страховых историй. Понятно, что такая база данных важна для страховщиков. Однако свои плюсы у нее есть и для автовладельцев. Чем вообще такое пристальное внимание к машинам грозит автовладельцам?

Человек приходит в страховую компанию и хочет застраховать свою машину по договору КАСКО. В рекламном блоке было заявлено, что стоимость такой страховки составит 30 тысяч рублей. Но по факту ему выставляют счет на 130 тысяч. И за меньшую сумму не соглашаются. Что это?

Дело в том, что когда человек подал свои документы, его тут же начали проверять. В том числе и по базе страховых историй. Большинство страховщиков с этой базой работает. В ней содержатся сведения не только о страховых случаях по ОСАГО, но также и данные по договорам добровольного страхования. То есть по КАСКО и дополнительному страхованию гражданской ответственности.

Увы, не всегда эти данные радуют. Именно с их помощью страховщики могут выявить мошенников. При заключении договора с новым клиентом страховщик данные этой базы запросит. В ней есть все. Есть договоры, а также страховые случаи по ОСАГО. Это порядка 40 миллионов документов. Есть договоры и случаи по КАСКО и добровольному страхованию ответственности сверх ОСАГО - это 15 миллионов договоров. По дополнительному добровольному страхованию гражданской ответственности таких договоров, конечно, меньше. Около 4-5 миллионов. Но в любом случае эта база данных охватывает практически весь рынок: более 95 процентов договоров.

На водителе числились страховые случаи. Он получил справку и доказал страховщику, что он безубыточный клиент и может рассчитывать на более дешевый полис

Так, например, история показывает, что некий автовладелец попадает в аварии раз в два месяца. При этом он страхуется в разных страховых компаниях. Но в аварии попадает именно с такой частотой.

Страховщик, получив такие данные, сильно насторожился и провел расследование. И, что самое интересное, расследование подтвердило добросовестность водителя. Он действительно раз в два месяца попадал в аварии. Ему действительно страховщики возмещали ущерб, потому что он не был виновен в этих ДТП. Он ремонтировался в сервисах, в которые его направляли страховщики. В общем, белый и пушистый, только не везет ему на дорогах. Регулярно в него кто-то въезжает.

Но благодаря страховой истории удается выявить и настоящих мошенников. Например, человек заключает один страховой договор, получает по нему возмещение, но параллельно с этим заключает другой договор в другой компании. И за тот же самый случай снова получает компенсацию.

Есть примеры, когда автовладельцы раз в четыре месяца заключают договоры КАСКО на одну и ту же машину в разных компаниях. Вероятность того, что этот человек рассчитывает нажиться за счет страховой компании, довольно высока. Хотя сами показатели из базы данных - это не доказательства страхового мошенничества. Такие ситуации должны привлечь внимание службы собственной безопасности компании для проведения собственного расследования.

А есть мошенники - виртуозы. Некий автовладелец страхуется в одной компании и в третий раз предъявляет требование о выплате по тотальному уничтожению машины. По его словам, кто-то с некоторой периодичностью наносит ущерб его автомобилю. Он раз получил возмещение, второй раз... Дело в том, что места повреждений в каждом случае разные. Поэтому это не один страховой случай. На третий раз, но уже в другой страховой компании, было проведено тщательное расследование дела. Денег не выплатили, но направили на ремонт в свой сервис. Проблема в том, что здесь требуются доказательства, что он сам наносит этот ущерб. А добыть их не удалось.

Корреспондент "РГ" проверил и свою страховую историю, лишний раз убедившись, что он порядочный и неубыточный страхователь. Но так же он убедился, как легко это делается. Вся история клиента страховой компании за последние три года - налицо.

Зачем это надо автомобилистам? Действительно, случаи обращения за собственной страховой историей в эту базу исчисляются единицами. В одной ситуации автомобилисту, который выезжает на постоянное место жительства в другую страну, потребовалась такая справка в качестве доказательства там, что он не убыточный клиент. В другом случае за своей историей обратился человек, чья страховая компания, собрав премии, ушла с рынка, оставив клиентов без защиты. Но при этом по какой-то причине на этом водителе числились страховые случаи. Он получил справку и доказал новому страховщику, что он безубыточный клиент, а значит, может рассчитывать на более дешевый полис.

Кстати, получение такой справки стоит денег как для страховщиков, так и для автомобилистов. Последним она обойдется в 500 рублей. Обращаются к этой базе и правоохранительные органы. Например, разыскивают они какого-нибудь человека, который скрывается от оплаты алиментов, и выясняется, что такой человек страхует машину по КАСКО по другому адресу. Понятно, что для правоохранительных органов такая справка выдается бесплатно.