Видео: Беспечный велосипедист чудом не попал под поезд

Совершенно зря россияне считают себя самым беспечным и безответственным народом в мире, а всех европейцев - сплошь аккуратными и законопослушными гражданами. Достаточно заглянуть в Youtube, чтобы убедиться, что неосторожность, а порой и откровенное разгильдяйство можно встретить и у педантичных немцев, и у чопорных жителей Туманного Альбиона, и даже среди хладнокровных и спокойных, как мороженый минтай, скандинавов или среди голландцев со швейцарцами.

Самая свежая иллюстрация к этому тезису - из голландской глубинки, где велосипедист легкомысленно решил проскочить нерегулируемый железнодорожный переезд, не дожидаясь поднятия шлагбаума, сразу же вслед за проехавшим поездом. И не увидел, что с другой стороны мчится еще один состав.

Если верить видеоролику, то локомотив должен был снести отражатель с заднего крыла велосипеда, а машинист - поседеть от ужаса. Что он подумал по этому поводу и что крикнул вслед велосипедисту-нарушителю, мы никогда не узнаем, потому что, во-первых, это был воспитанный голландский машинист, а во-вторых, потому что видео на камере у переезда писалось без звука.