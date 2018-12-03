Видео: Гонщики WRC показали класс на горной дороге

Горный серпантин и высокая скорость - несовместимые вроде бы понятия, чреватые катастрофой при малейшей неосторожности. С одним только "но": если за рулем не герои чемпионатов мира по ралли Кевин Хансен и Себастьян Лёб.

То, как нужно вести машину по узкой извилистой дороге, когда пейзаж вокруг меняется с головокружительной скоростью, когда то справа, то слева - пропасти на сотни метров, Леб и Хансен продемонстрировали в показательном заезде к высокогорному курорту Альп-д’Юэз. Слаженно и красиво они перестраивались на своих гоночных Renault, дрифтуя на каждом крутом повороте, с точностью до сантиметра рассчитывая расстояние между машинами.

И не так важно, кто из двоих первым прошел заезд. Просто дойти тут до финиша - уже подвиг, а промчаться с зашкаливающей стрелкой спидометра почетно вдвойне.