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03.12.2018 17:41
Рубрика: Видео

Видео: Гонщики WRC показали класс на горной дороге

Текст: Вадим Давыденко

Горный серпантин и высокая скорость - несовместимые вроде бы понятия, чреватые катастрофой при малейшей неосторожности. С одним только "но": если за рулем не герои чемпионатов мира по ралли Кевин Хансен и Себастьян Лёб.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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То, как нужно вести машину по узкой извилистой дороге, когда пейзаж вокруг меняется с головокружительной скоростью, когда то справа, то слева - пропасти на сотни метров, Леб и Хансен продемонстрировали в показательном заезде к высокогорному курорту Альп-д’Юэз. Слаженно и красиво они перестраивались на своих гоночных Renault, дрифтуя на каждом крутом повороте, с точностью до сантиметра рассчитывая расстояние между машинами.

И не так важно, кто из двоих первым прошел заезд. Просто дойти тут до финиша - уже подвиг, а промчаться с зашкаливающей стрелкой спидометра почетно вдвойне.

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#видео #Renault #авто