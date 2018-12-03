Видео: Презентация пикапа Chevrolet обернулась конфузом

Появлению новой модели на автомобильном рынке предшествуют несколько лет кропотливой разработки инженеров и дизайнеров, несколько месяцев активного промо в СМИ, и лишь две-три минуты приходятся на эффектную презентацию вживую перед реальными потребителями. Но именно эти три минуты могут свести на нет все предыдущие усилия.

Что-то подобное произошло с Chevrolet Silverado. Презентация модели была приурочена к 100-летию первого выпуска пикапов Chevrolet и ей предшествовал тщательный опрос пользователей о том, как должна выглядеть машина. Новый Trail Boss впечатлял набором опций из внедорожной модификации Z71, к которому добавился заводской лифт-кит, но на своем первом выходе в свет машина громогласно оконфузилась.

Во время презентации на ледовой арене Little Caesars Arena в Детройте машина заглохла на льду на глазах 20 тысяч зрителей. Три юркие машинки для полировки льда (презентация прошла в перерыве хоккейного матча детройтской команды Red Wings) лихо натирали лед и не жаловались на поломки, а разрекламированный пикап беспомощно стоял на глазах у тысяч зрителей. Четыре показавшиеся бесконечными минуты водитель яростно переключал передачи, жал на кнопки и давил на все педали подряд. О чем в этот момент думало руководство в vip-ложе и какие казни египетские планировало для техников - останется для нас загадкой.

Машина, кстати, завелась в итоге, и презентация завершилась более-менее благополучно. Все в компании выдохнули с облегчением и теперь судить о модели можно не по рекламным роликам и тест-драйвам, а по реальному пробегу пикапа сквозь прерии Среднего Запада. Что ж, посмотрим.