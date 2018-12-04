В каких случаях водители не обязаны сообщать в полицию об аварии и когда они могут покинуть место ДТП, чтобы их не привлекли к ответственности? Это прописано в постановлении правительства о поправках в Правила дорожного движения, которое публикует "Российская газета".

Надо сказать, что именно этот пункт оказался более кратким и лаконичным по сравнению с той формулировкой, которая была в правилах до сих пор. Речь идет об авариях, в которых не пострадали люди. У водителя остается обязанность освободить проезжую часть, предварительно сфотографировав положение машин, следы и детали.

Если в соответствии с законом об ОСАГО такое происшествие может быть оформлено без сотрудников ГИБДД, то водители не обязаны о нем сообщать в полицию. Если по закону об ОСАГО нельзя оформить аварию без ГИБДД, то необходимо сообщить о ДТП в полицию и ждать указаний о месте его оформления.

Ушло упоминание о том, что некие мелкие происшествия можно не оформлять вовсе, если участники на это согласны. Впрочем, как пояснили корреспонденту "РГ" в Госавтоинспекции, это не значит, что такое право отменяется вовсе. Юристы сочли, что нет необходимости его прописывать в правилах.

Автомобилистам, купившим электронный полис ОСАГО, в Правилах дорожного движения четко прописали необходимость возить распечатанную на бумаге информацию о заключении такого договора

Поэтому, если вы попали в мелкую аварию без пострадавших и сумели договориться с пострадавшей стороной не оформлять никаких документов, то также сможете разъехаться.

Постановлением вводится возможность парковаться под знаками "Стоянка запрещена" и "Стоянка запрещена по четным и нечетным числам" для инвалидов III группы. До сих пор это правило распространялось на инвалидов I и II группы, а также на детей-инвалидов и тех, кто их перевозит.

Право проезжать под знак "Движение запрещено" (не путать со знаком "Проезд запрещен") осталось по-прежнему только у инвалидов I и II группы, детей-инвалидов и тех, кто их перевозит.

А вот что касается самого значка "Инвалид", который устанавливается на автомобиль, то понятия "индивидуальный знак" в правилах так и не появилось. Считается достаточным, что он прописан в законе об инвалидах. Получается, что можно устанавливать на машину и обычные такие значки, купленные в любом киоске, а не только те, которые выдаются бюро медико-социальной экспертизы. Для инспектора важно не какой знак установлен на автомобиле, а наличие справки у того, кто воспользовался правом, положенным инвалиду.

Индивидуальные знаки станут актуальны, когда будет создан и заработает федеральный реестр инвалидов. Тогда можно будет проверить, даже при отсутствии водителя на месте, по праву ли машина занимает инвалидное место или нет.

Кстати, знак должен быть один: либо спереди, либо сзади.

Ушел в прошлое знак "Шипы". Его просто выбросили из Основных положений по допуску транспортных средств.

Зато для людей, купивших электронный полис ОСАГО, четко прописали необходимость возить распечатанную на бумаге информацию о таком полисе.

Документ вступает в силу 8 декабря.