Автомобилистов предложили обучать зимнему вождению

Отработка навыков управления автомобилем в зимних условиях может войти в программу обучения в автошколах. С такой инициативой выступил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев ("Единая Россия").

Депутат, которого цитирует агентство "Москва", предложил проводить дополнительное обучение через полгода после основного. Например, зимой, если начинающий водитель учился летом, или наоборот. Это позволит новичкам лучше усвоить навыки управления автомобилем в разных погодных условиях и снизить аварийность.

Васильев напомнил, что водитель, обучившийся зимой, летом сталкивается с другими условиями на дороге. "Скорость увеличивается, потому что снега нет, все начинают себя чувствовать более безопасно, - сказал он. - У нас молодежь попадает в аварии, происходит это довольно часто".

Дополнительное обучение через полгода, согласно инициативе, поможет также вспомнить правила дорожного движения. Если водитель учился летом, то зимой он отработает навыки на заснеженном полигоне.