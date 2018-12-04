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04.12.2018 13:18
Рубрика: Спорт

Дацюк и Гусев вызваны в сборную РФ на матчи второго этапа Евротура

Текст: Артур Нанян

Стал известен состав нашей сборной на встречи второго этапа Евротура - "Кубок Первого канала". Об этом сообщается на официальном сайте федерации хоккея России (ФХР).

Фото: depositphotos.com
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Главная новость - вызов в национальную команду игроков питерского СКА Павла Дацюка и Никиты Гусева. Оба пропустили первый этап Евротура (Кубок Карьяла), который прошел с 8 по 11 ноября в Хельсинки.

Полностью состав российской сборной на предстоящие три матча - со Швецией (13 декабря), Чехией (15 декабря) и Финляндией (16 декабря) выглядит следующим образом.

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА), Игорь Бобков ("Авангард");

Защитники: Никита Нестеров, Артем Блажиевский, Михаил Науменков (все - ЦСКА), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба - СКА), Алексей Василевский ("Автомобилист"), Виктор Антипин ("Металлург"), Александр Елесин ("Локомотив"), Андрей Педан ("Ак Барс");

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Нападающие: Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все - СКА), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба - "Салават Юлаев"), Андрей Локтионов ("Локомотив").

Добавим, что матч Россия - Финляндия пройдет на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге, вместимость которого составляет 64 тысячи зрителей.

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