Дизельный Volkswagen Tiguan уйдет из России

Один из самых популярных кроссоверов российского рынка - Volkswagen Tiguan - лишится в нашей стране дизельной версии.

Как сообщает "Авторевю" со ссылкой на дилеров марки, спрос на такой SUV был весьма большой (22% продаж), а причиной отказа от модификации стали "глобальные процессы в организации, направленные на сокращение вариативности и снижение производственных издержек".

"РГ" попросила прокомментировать эту информацию пресс-службу Volkswagen в России, но на момент публикации материала ответ так и не пришел.

Как уточняет издание, Volkswagen решил уменьшить количество вариаций силовых установок, оставив только двигатель экологического класса Euro 6d-Temp, предназначенный для европейских машин. В Россию из-за сложности, требовательности к топливу и дороговизны его везти не намерены.

Что же касается других моделей компании, то они по-прежнему будут доступны с дизельными двигателями.

Напомним, Tiguan в России кроме дизельного двигателя 2,0 TDI (150 л.с.) продается также с бензиновыми турбомоторами 1,4 TSI (150 л.с.) и 2,0 TSI (180 л.с.). Базовый силовой агрегат сочетается с 6МКП или шестиступенчатым "роботом", два остальных двигателя работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой.

По итогам десяти месяцев 2018 года продажи кроссовера в России составили 26 441 автомобиль (выросли на 22%).