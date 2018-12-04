Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В России отозвали на ремонт более 5 тысяч автомобилей Nexia 14:09
Новый кроссовер Kia заметили на тестах 14:03
"ГАЗели-Next" с турбодизелем Volkswagen появились у дилеров 12:43
Volkswagen Caddy в России: три новых двигателя 11:08
04.12.2018 15:03
Рубрика: Легковые авто

Дизельный Volkswagen Tiguan уйдет из России

Фото: Юрий Зубко/РГ Фото: Юрий Зубко/РГ
Фото: Юрий Зубко/РГ

Один из самых популярных кроссоверов российского рынка - Volkswagen Tiguan - лишится в нашей стране дизельной версии.

Как сообщает "Авторевю" со ссылкой на дилеров марки, спрос на такой SUV был весьма большой (22% продаж), а причиной отказа от модификации стали "глобальные процессы в организации, направленные на сокращение вариативности и снижение производственных издержек".

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости
УАЗ "Патриот" вместо Renault Duster: что купить за 400 тысяч рублей

"РГ" попросила прокомментировать эту информацию пресс-службу Volkswagen в России, но на момент публикации материала ответ так и не пришел. 

Как уточняет издание, Volkswagen решил уменьшить количество вариаций силовых установок, оставив только двигатель экологического класса Euro 6d-Temp, предназначенный для европейских машин. В Россию из-за сложности, требовательности к топливу и дороговизны его везти не намерены.

Что же касается других моделей компании, то они по-прежнему будут доступны с дизельными двигателями.

Фото: Пресс-служба Hyundai
Hyundai Palisade: большой роскошный кроссовер представлен официально

Напомним, Tiguan в России кроме дизельного двигателя 2,0 TDI (150 л.с.) продается также с бензиновыми турбомоторами 1,4 TSI (150 л.с.) и 2,0 TSI (180 л.с.). Базовый силовой агрегат сочетается с 6МКП или шестиступенчатым "роботом", два остальных двигателя работают в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой.

По итогам десяти месяцев 2018 года продажи кроссовера в России составили 26 441 автомобиль (выросли на 22%). 

"Бункер на колесах". Аргентинские СМИ оценили "Кортеж" Путина на G20
Власти решили узаконить продажу "красивых" номеров на авто
#Volkswagen