Джабаров: Россия передала США документы о полном соблюдении ДРМСД

Россия неукоснительно выполняет положения Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), что подтверждено документально, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал РИА Новости слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению, если Россия не вернется к его выполнению в течение двух месяцев.

"Мы уже все материалы передали США, которые свидетельствуют о том, что мы ни на йоту не нарушили договор", - сказал Джабаров агентству.

Он также предположил, что США своими беспочвенными обвинениями оправдать "в глазах всего мира" свое намерение в одностороннем порядке выйти из ДРМСД. "Думаю, они отыгрывают этот номер, чтобы в результате выставить Россию во всем виноватой", - полагает сенатор.