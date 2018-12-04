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Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал о росте цен на мандарины к Новому году

Текст: Евгений Гайва
Импорт мандаринов в Россию в этом году растет, потому цены на эти цитрусовые к Новому году будут повышаться в меньшей степени, чем в прошлом году, рассказал "РГ" руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года в Россию было ввезено 166,4 тысячи тонн мандаринов. В этом году за тот же период ввезено уже 206 тысяч тонн мандаринов, то есть на 26 процентов больше.

При этом основной поток цитрусовых прибывает к Новому году. В прошлом году за октябрь, ноябрь и декабрь было импортировано почти в два раза больше мандаринов, чем за девять предшествующих месяцев.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"В этом году цены на мандарины должны быть ниже. Но это сезонный товар, новогодний ажиотаж никто не отменял. Перед Новым годом мандарины все будут приобретать, так что спекуляции все равно будут. В результате цены на мандарины к празднику поднимутся на 20 процентов, но не выше", - говорит Кирилл Лашин.

В прошлом году на цены влияла неблагоприятная ситуация с мандаринами в Абхазии. Потому цены были выше, чем в позапрошлом году, добавляет эксперт. В этом году из Абхазии ожидается массовый завоз мандаринов.

По сообщению Сочинской таможни, объем ввозимых мандаринов уже почти в три раза превышает показатели прошлого года. С начала октября оформлено 3,3 тысячи тонн цитрусовых. В сутки таможенники оформляют около 350 тонн цитрусовых. Пик сезона ожидается в середине декабря.

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