Эксперт рассказал о росте цен на мандарины к Новому году

Импорт мандаринов в Россию в этом году растет, потому цены на эти цитрусовые к Новому году будут повышаться в меньшей степени, чем в прошлом году, рассказал "РГ" руководитель аналитического отдела Национального плодоовощного союза Кирилл Лашин.

По данным Федеральной таможенной службы, за девять месяцев 2017 года в Россию было ввезено 166,4 тысячи тонн мандаринов. В этом году за тот же период ввезено уже 206 тысяч тонн мандаринов, то есть на 26 процентов больше.

При этом основной поток цитрусовых прибывает к Новому году. В прошлом году за октябрь, ноябрь и декабрь было импортировано почти в два раза больше мандаринов, чем за девять предшествующих месяцев.

"В этом году цены на мандарины должны быть ниже. Но это сезонный товар, новогодний ажиотаж никто не отменял. Перед Новым годом мандарины все будут приобретать, так что спекуляции все равно будут. В результате цены на мандарины к празднику поднимутся на 20 процентов, но не выше", - говорит Кирилл Лашин.

В прошлом году на цены влияла неблагоприятная ситуация с мандаринами в Абхазии. Потому цены были выше, чем в позапрошлом году, добавляет эксперт. В этом году из Абхазии ожидается массовый завоз мандаринов.

По сообщению Сочинской таможни, объем ввозимых мандаринов уже почти в три раза превышает показатели прошлого года. С начала октября оформлено 3,3 тысячи тонн цитрусовых. В сутки таможенники оформляют около 350 тонн цитрусовых. Пик сезона ожидается в середине декабря.