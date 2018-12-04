Фото: Самый экстремальный корейский внедорожник

Ралли-рейд "Дакар" все ближе - марафон стартует в Перу в начале января следующего года. А потому сейчас самое время показать технику, которая примет участие в знаменитой гонке. Компания SsangYong представила гоночный Rexton - DKR.

Автомобиль, который сразу же назвали самым экстремальным корейским внедорожником, построен вокруг трубчатого каркаса из хромомолибденового сплава. Маcса машины составила почти 2 тонны.

Внедорожник оснащается подвеской на двойных рычагах, амортизаторами King, тормозными механизмами King и 17-дюймовыми покрышками Yokohama Geolander.

Машина получила восьмицилиндровый бензиновый двигатель мощностью 450 лошадиных сил, в паре с ним работает шестиступенчатая секвентальная коробка передач Sadev с карбоновым трехдисковым сцеплением, способная выдержать до 1500 Нм крутящего момента.

В итоге прыти Rexton можно только позавидовать. С места до 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 195 км/ч.

За рулем автомобиля будет находиться Оскар Фуэртес, а его штурманом станет Диего Вальехо.