Израиль проинформировал РФ об операции "Северный щит" на границе с Ливаном

Израиль проинформировал российскую сторону о проведении операции "Северный щит", целью которой является поиск и уничтожение туннелей движения "Хезболлах" на границе с Ливаном. Предполагается, что боевики могли использовать подземные ходы для тайной заброски боевиков на территорию еврейского государства.

Тель-Авив не вынашивает никаких планов по Ливану, кроме поиска туннелей "Хезболлах". Об этом рассказал посол Израиля в РФ Гарри Корен, которого цитирует РИА Новости. Глава израильской дипмиссии надеется, что Бейрут воздержится от агрессивных действий.

Ранее официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус сообщил о начале операции "Северный щит", в рамках которой военные должны найти и обезвредить туннели движения "Хезболлах" на границе с Ливаном.

По его словам, созданная "Хезболлах" инфраструктура не представляет непосредственной угрозы для гражданского населения, так как не введена окончательно в эксплуатацию.

Несколько позже Армия обороны Израиля обнаружила первый туннель "Хезболлах" на границе с Ливаном. Оборонное ведомство Израиля разместило соответствующий снимок в своем Twitter.

"Тот туннель, который был обнаружен нашей армией сегодня на севере Израиля, проникает на территорию Израиля на десятки метров. Цели у "Хезболлы" были явно агрессивные, и мы больше не могли этого никак терпеть", - подытожил Гарри Корен.

Примечательно, что операция "Северный щит" проходит только на контролируемой Израилем территории, в том числе в северной части Голанских высот. В данной связи израильские войска на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности.