На сайте "Российской газеты" существует интернет-страница проекта "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Здесь публикуется не просто электронная копия каждого номера нашей газеты - это полноценный, регулярно обновляемый ресурс, на котором размещаются актуальные новости, статьи и фоторепортажи, в том числе не вошедшие в бумажную версию газеты. В минувшем ноябре общее количество просмотров портала "СОЮЗ" составило 242 тысячи. Из них уникальных посетителей - 179 тысяч человек. Посетителей проекта из Беларуси - 42 152.
Топ-10 ноября
Победителем ноябрьского рейтинга оказался материал "Как российские и белорусские туристы могут сэкономить до 30% расходов на поездки" - он набрал 12 732 просмотра (в топе 1-е место)
Далее в горячей десятке - репортаж с места установки закладного камня Ржевского мемориала - 10 201 просмотр (2-е место в топе)
Также в тройку лучших вошла заметка "Можно ли россиянину ездить в Беларуси на праворульной машине" - 9774 просмотра (3-е место в топе)
В десятке самых востребованных статей в ноябре оказались материалы:
"Готовы ли в Москве и Минске к зимней пассажирской навигации" - 9386 просмотров (4-е место)
"Можно ли жене изучать информацию в гаджетах мужа" - 8010 просмотров (5-е место)
"Почему жители Москвы и Минска запирают свои дворы шлагбаумами" - 7984 просмотра (6-е место)
"Как карать злостных курильщиков" - 7004 просмотра (7-е место)
"Почему мордовские блины лучше запивать белорусским квасом" - 6083 просмотра (8-е место)
"Ирина Пегова: Себя надо принять и полюбить такой, какая есть" - 5673 просмотра (9-е место)
"Как две семейные пары с Дона решили открыть бизнес по соцконтракту" - 4627 просмотров (10-е место)