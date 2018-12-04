На сайте "Российской газеты" существует интернет-страница проекта "СОЮЗ. Беларусь - Россия". Здесь публикуется не просто электронная копия каждого номера нашей газеты - это полноценный, регулярно обновляемый ресурс, на котором размещаются актуальные новости, статьи и фоторепортажи, в том числе не вошедшие в бумажную версию газеты. В минувшем ноябре общее количество просмотров портала "СОЮЗ" составило 242 тысячи. Из них уникальных посетителей - 179 тысяч человек. Посетителей проекта из Беларуси - 42 152.

Фото: depositphotos.com

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