Керлингист Крушельницкий дисквалифицирован на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации российского керлингиста Александра Крушельницкого на четыре года.

В заявлении суда сообщается, что дисквалификация отсчитывается с 12 февраля 2018 года. У спортсмена есть 21 день с момента уведомления о вердикте CAS, чтобы подать апелляцию. Уже известно, что керлингист воспользуется этим правом.

Напомним, Крушельницкий в паре с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Однако в крови спортсмена был обнаружен запрещенный к использованию препарат мельдоний, после чего керлингисты лишились своих наград.

В июне Всемирная федерация керлинга предложила Крушельницкому пойти на мировую во внесудебном порядке: в обмен на признание своей вины россиянин получил бы два года дисквалификации. Спортсмен согласился, однако позже федерация отозвала свое предложение из-за негативной реакции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).