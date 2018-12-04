В Израиле найден 900-летний клад, спрятанный от крестоносцев

Археологи обнаружили на севере Израиля в древнем средиземноморском порту Кесария редкие монеты возрастом около 900 лет.

Как сообщает портал Phys.org, управление по делам древностей Израиля объявило об обнаружении небольшого бронзового горшка при раскопках в Кесарии - городе, завоеванном крестоносцами в 1101 году. Это было одно из самых драматических событий в средневековой истории данного региона.

В горшке археологи обнаружили 24 редкие золотые монеты и серьгу. Они датированы концом XI века. Также сообщается, что горшок был спрятан между двумя камнями у колодца в доме, который использовался в периоды правления династий Аббасидов и Фатимидов.

"Согласно письменным источникам, большинство жителей Кесарии были убиты войском Балдуина I (1100-1118 гг.), короля Иерусалима, - говорит руководитель раскопок Петр Гендельман. - Разумно предположить, что владелец сокровища и его семья погибли в ходе осады или были проданы в рабство и поэтому не смогли забрать свое золото".