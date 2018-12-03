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03.12.2018 18:25
Рубрика: Культура

В Болгарии раскопали мощную крепость, павшую под натиском славян

Текст: Денис Передельский
Фото: Archaeological Team / Tervel Municipality Фото: Archaeological Team / Tervel Municipality
Фото: Archaeological Team / Tervel Municipality

Болгарские археологи отчитались о завершении раскопок на месте древнего города Палмате, который дважды был завоеван славянами и аварами в конце VI - начале VII веков нашей эры.

Как сообщает Archaeology in Bulgaria, город периода ранней Византийской империи был обнаружен в 2016 году. Он расположен на северо-востоке Болгарии недалеко от современного административного центра Тервел.

Фото: Photo12/UIG via Getty Images
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Исследование показало, что город был разграблен по меньшей мере дважды - в конце VI века и начале VII века нашей эры. Ученые считают, что захватчиками были племена аваров и войска славян.

К слову, ранее в Болгарии был найден город Хрисосотира, также взятый аварами, что подтверждает легенду об их нашествии. Самой ценной находкой археологи называют базилику - прямоугольное здание, которое было резиденцией местного епископа.

Длина сооружения составляла 58 метров, ширина - 29 метров. Присутствие базилики говорит о том, что обнаруженный город играл важную роль и бурно развивался во времена ранней Византии.

Установлено, что его защищала мощная крепостная стена с 20 башнями и двумя воротами, а общая площадь составляла около 22 га. Также археологи нашли два некрополя, расположенные на северо-западе и юго-востоке крепости.

"Этот город был крайне важным светским, религиозным и административным центром, - считает руководитель раскопок профессор Казимир Попконстантинов. - Вероятно, первоначально это было поселение гетов - мощного фракийского племени. Затем оно было преобразовано в византийский город, который располагался на границе между римскими провинциями".

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