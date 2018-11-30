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30.11.2018 14:41
Рубрика: Культура

В Тибете найдено древнейшее поселение неизвестного народа

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Zhang Xiaoling / Chinese Academy of Sciences Фото: Dr. Zhang Xiaoling / Chinese Academy of Sciences
Фото: Dr. Zhang Xiaoling / Chinese Academy of Sciences

Ученые из Академии наук Китая (CAS) обнаружили в высокогорье Тибета остатки древней стоянки и каменные инструменты, возраст которых варьируется от 30 до 40 тысяч лет.

Фото: Antiquities Theft Prevention Unit / Israel Antiquities Authority
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Как сообщается на сайте CAS, исследователи получили доказательства того, что Цинхай-Тибетское плато было заселено на 20 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

На высоте около 4600 метров над уровнем моря антропологи и археологи под руководством Син Гао обнаружили палеолитическую стоянку, древнейшую в данном регионе.

В ходе раскопок было найдено свыше 3000 артефактов - каменные ножи, заготовки для них, отщепы, скребки и шила.

Древнейшие палеолитическое поселение находится в Северном Тибете в местечке Нвия Деву примерно в 300 километрах от Лхасы - столицы Тибетского автономного района КНР.

Возраст найденных артефактов составляет 30-40 тысяч лет. Это вынудит ученых пересмотреть историю освоения Тибета людьми.

До сих пор считалось, что Тибетское нагорье было заселено 11-15 тысяч лет назад.

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