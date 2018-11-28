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Рубрика: Культура

Древнейшие наскальные рисунки оказались картами звездных систем

Текст: Денис Передельский
Фото: Alistair Coombs Фото: Alistair Coombs
Фото: Alistair Coombs

Ученые из Великобритании установили, что авторы древнейших наскальных рисунков обладали глубокими познаниями в астрономии.

Как сообщается на сайте Университета Эдинбурга, исследователи детально проанализировали наскальные изображения животных, обнаруженные на территории Турции, Испании, Франции и Германии.

Фото: depositphotos.com
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Возраст древнейших из этих рисунков составляет около 40 тысяч лет. Ученые установили, что многие объекты палеолитического и неолитического искусства, разделенные во времени тысячами лет, были созданы по типовой технологии.

Она основана на глубоких познаниях в астрономии. Так, рисунки оказались не просто изображениями животных, а схемами созвездий. Причем они использовались для записи важных дат и катастрофических событий.

Например, по мнению ученых, знаменитые рисунки в пещере Ласко во Франции изображают людей и животных, погибших от столкновения метеорита с Землей. И произошло это около 15200 года до н.э.

В ходе исследования также была уточнена датировка наиболее известных наскальных рисунков. Так, найденный в немецкой пещере человеколев был создан древним художником около 38000 года до нашей эры. Первоначальный анализ датировал его 30 тысячелетием до н.э.

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