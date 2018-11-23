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23.11.2018 15:40
Рубрика: Культура

Назван возраст "колыбели человечества"

Текст: Денис Передельский
Фото: Gavin Prideaux / University of the Witwatersrand Фото: Gavin Prideaux / University of the Witwatersrand
Фото: Gavin Prideaux / University of the Witwatersrand

Команда южноафриканских и австралийских геологов и антропологов после 13 лет исследований уточнила возраст так называемой "колыбели человечества", обнаруженной в ЮАР.

О результатах многолетнего исследования рассказывает портал Phys.org. Речь идет о комплексе пещер, расположенных в ЮАР на площади около 470 квадратных километров. В них были обнаружены многочисленные кости гоминин, в том числе самый полный скелет африканского австралопитека.

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До сих пор считалось, что возраст "колыбели человечества" может составлять от одного до 4,5 миллиона лет. Исследователям потребовалось 13 лет для того, чтобы его уточнить. Они применили ураново-свинцовый метод датировки.

Он позволяет с небольшой погрешностью определять возраст пород. Ученые отобрали 29 образцов в разных пещерах. Они предположили, что если предыдущие гипотезы об их использовании предками людей верны, то результаты исследований должны быть примерно одинаковыми.

Так оно и оказалось. Дело в том, что во всех пещерах были найдены следы потоков воды. Проанализировав эти породы, а также сталактиты и сталагмиты ученые определили шесть временных отрезков, когда засушливые периоды чередовались с наводнениями.

Кроме того, удалось уточнить возраст "колыбели человечества". Анализ показал, что он составляет от 1,3 до 3,2 миллиона лет. Причем наибольшее количество событий, связанных с гомининами, произошло около двух миллионов лет назад.

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