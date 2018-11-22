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22.11.2018 12:12
Рубрика: Культура

Найдены следы цивилизации, уничтоженной космическим ударом

Текст: Денис Передельский
Фото: Fightbegin / istock.com Фото: Fightbegin / istock.com
Фото: Fightbegin / istock.com

Ученые из Юго-западного университета Святой Троицы в Альбукерке (США) обнаружили на территории современной Иордании следы космической катастрофы, которая около 3700 лет назад уничтожила неизвестную древнюю цивилизацию.

Как сообщает Science News, результаты исследования были озвучены на ежегодном съезде Американских школ исследований Востока. Ученые решили на месте проверить легенду о том, что в эпоху бронзового века к северу от Мертвого моря процветала неизвестная цивилизация.

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Она исчезла внезапно, причем люди не возвращались в этот регион еще в течение 600-700 лет. Исследователи провели анализ древних пород близ города Телль-эль-Хаммам и провели радиоуглеродную датировку. Установлено, что минералы мгновенно кристаллизовались из-за очень высокой температуры.

Это указывает на мощный взрыв, который произошел в атмосфере. Кроме того, были исследованы остатки фундаментов многочисленных домов, раскопанных археологами. Ученые выяснили, что здания тоже были снесены мгновенно. И это еще один из аргументов в пользу воздушного взрыва.

По мнению исследователей, причиной катастрофы стал метеорит, который взорвался над поверхностью Земли. Около 3700 лет назад он погубил древнюю цивилизацию. Предположительно, мгновенно было уничтожено не менее пяти городов и более сотни поселений на равнине шириной 25 км.

Раскопки также показали, что цивилизация до взрыва успешно развивалась в течение 2500 лет. Анализ культурных слоев свидетельствует о том, что сельскохозяйственные угодья там были очень плодородными.

По оценкам ученых, на момент бедствия в данном регионе проживало 40-50 тысяч человек.

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