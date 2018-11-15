У сигарообразного астероида Оумуамуа обнаружили "двигатель"

Специалисты американского космического агентства NASA установили, что таинственный астероид Оумуамуа стал невидимым для телескопов из-за дегазации поверхности под влиянием Солнца.

Работа ученых опубликована в журнале The Astronomical Journal, а коротко о ней рассказывает портал Phys.org. Специалисты NASA проанализировали данные наблюдений, полученные при помощи космического инфракрасного телескопа Spitzer.

Исследуемым объектом стал астероид Оумуамуа необычной сигарообразной формы. Он стал первым межзвездным странником, прибывшим в Солнечную систему. Его обнаружили 19 октября 2017 года.

Spitzer начал вести за ним наблюдения с ноября 2017 года когда объект максимально приблизился к Солнцу. К удивлению ученых сигнал оказался слишком слабым, и телескоп не смог обнаружить объект. Это породило много противоречивых теорий.

Наблюдения наземными телескопами и космическим телескопом Hubble подтвердили, что Оумуамуа отражает в 10 раз меньше света, чем кометы в Солнечной системе.

В новом исследовании ученые объясняют феномен эффектом дегазации. По их мнению, под влиянием Солнца "завелся двигатель" - так называемый грязный лед на поверхности Оумуамуа нагрелся и начал испаряться, унося с собой пыль.

Образованный при этом углекислый газ, вырывающийся с поверхности в пространство, словно двигатель начал "подталкивать" и разгонять сам объект. В результате на астероиде остался слой чистого льда, который обладает повышенной светоотражающей способностью.

То есть у Оумуамуа оказался очень высокий альбедо, что сделало его практически невидимым для инфракрасных телескопов.

Впрочем, природу этого загадочного объекта пока определить не удалось.