В Индии нашли "предка человека" возрастом 11 миллионов лет

Индийские ученые обнаружили на западе страны челюсть примата, возраст которой оценивается в 10-11 миллионов лет.

Исследование опубликовано в журнале PLOS ONE, а коротко о нем рассказывает портал Phys.org. Находка была сделана в районе Катч на территории штата Гуджарат.

Команда из Института палеонаук имени Бирбала Сахни обнаружила верхнюю челюсть "предка человека" - примата из группы hominoids. Ее представителями являются шимпанзе, орангутаны и гориллы, а также люди.

Рентгенографическая томография позволила изучить остатки клыков и других зубов, их эмаль и корни. Анализ показал, что останки принадлежали взрослому представителю рода Sivapithecus. Однако вид идентифицировать не удалось.

Авторы исследования датировали находку поздним миоценом. По их мнению, возраст кости составляет 10-11 миллионов лет. К слову, это первая ископаемая миоценовая обезьяна, которая была обнаружена на территории Индостана.

"Это важное открытие для понимания эволюции "великих обезьян" и людей, - считает соавтор исследования Ансуя Бхандари. - Можно сказать, что в Катче найден предок человека возрастом до 11 миллионов лет".