Новости

Матвиенко: Надо наказывать за нецелевое использование дорожных фондов 19:53
В Петербурге арестовали возможного соучастника поджога офиса ФАН 19:41
Власти Москвы выиграли суд по самострою у Зураба Церетели 19:28
Матвиенко: Надо удешевлять строительство дорог без потери качества 19:05
ФСБ в октябре предотвратила несколько нападений на школы 18:56
"Самым известным поляком" признали фэнтезийного персонажа 18:49
В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого 18:45
Мечта снайпера: зачем нужны гиперзвуковые патроны 18:40
Россия внесла в ОБСЕ проект решения о свободе доступа СМИ к информации 18:22
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо на заправках 18:19
С улиц уберут электронные табло курсов валют 18:19
В Краснодаре на рэпера Хаски пригрозили завести уголовное дело 18:18
Список всемирного наследия ЮНЕСКО пополнился 19 объектами за 2018 год 18:15
Художники провели флешмоб за аэропорт Симферополь-Айвазовский 18:13
Вратарь "Спартака" Селихов возобновил тренировки в общей группе 18:08
На Москву надвигаются морозы 18:04
Южная Корея намерена открыть круизную линию в Россию и КНДР 18:04
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии 18:02
Во Вселенной обнаружен "секретный ингредиент" жизни 18:00
Началось заседание контактной группы по ситуации на востоке Украины 17:59
В Башкирии в гараже нашли две тонны краснокнижной рыбы 17:56
Чем порадует белорусов московский ансамбль танца "Русские сезоны" 17:53
Скончался олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Андиев 17:50
Разработчик раскрыл преимущества вооружения Су-57 17:36
МИД РФ не исключил кардинального пересмотра отношений с Советом Европы 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Фантастический маневр Су-57 показали на видео
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
Задайте вопрос госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте
22.11.2018 18:45
Рубрика: Культура

В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого

Текст: Денис Передельский
Фото: Jim Haberman / University of North Carolina at Chapel Hill Фото: Jim Haberman / University of North Carolina at Chapel Hill
Фото: Jim Haberman / University of North Carolina at Chapel Hill

В Израиле археологи в храме поздней Римской эпохи обнаружили большое количество хорошо сохранившихся мозаик, изображающих известные библейские сюжеты.

Фото: AP Photo/Michael Probst
Ученые США назвали самый худший год в истории Земли
Фото: Fightbegin / istock.com
Найдены следы цивилизации, уничтоженной космическим ударом

Как сообщает The Times of Israel, находка была сделана близ древнего поселения Хукок. Раскопки там ведутся с 2012 года. За прошедший период времени археологи раскопали целый комплекс мозаик, многие из которых хорошо сохранились.

Большинство из них связаны с известными библейскими сюжетами. Например, на одной из мозаик запечатлен пророк Иона, которого проглатывает кит. Другие изображают Ноев ковчег и армию египетского фараона, поглощенную водами Красного моря.

Впрочем, несколько мозаик не имеют отношения к библейским сценам. Так, на полу храма ученые обнаружили языческие символы и боевых слонов.

Наибольший интерес у археологов вызвало изображение двух войск. Причем если одни воины защищены доспехами, то другие стоят в простых белых одеждах. Ученые считают, что мозаика может изображать войско Александра Македонского.

К слову, возраст находок датирован примерно V веком нашей эры.

Опубликован текст древнейшей жалобы на Земле
В Словакии в средневековом замке найден редкий артефакт
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Суд заочно арестовал девятерых сирийцев за убийство российского пилота
Путин выразил соболезнования семье начальника ГРУ
В России прокомментировали заявления СМИ о "борщевичном бедствии"
Эксперт оценил предложение ГИБДД приравнять ряд лекарств к алкоголю