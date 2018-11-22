В Израиле нашли древние изображения Ноя и Александра Великого

В Израиле археологи в храме поздней Римской эпохи обнаружили большое количество хорошо сохранившихся мозаик, изображающих известные библейские сюжеты.

Как сообщает The Times of Israel, находка была сделана близ древнего поселения Хукок. Раскопки там ведутся с 2012 года. За прошедший период времени археологи раскопали целый комплекс мозаик, многие из которых хорошо сохранились.

Большинство из них связаны с известными библейскими сюжетами. Например, на одной из мозаик запечатлен пророк Иона, которого проглатывает кит. Другие изображают Ноев ковчег и армию египетского фараона, поглощенную водами Красного моря.

Впрочем, несколько мозаик не имеют отношения к библейским сценам. Так, на полу храма ученые обнаружили языческие символы и боевых слонов.

Наибольший интерес у археологов вызвало изображение двух войск. Причем если одни воины защищены доспехами, то другие стоят в простых белых одеждах. Ученые считают, что мозаика может изображать войско Александра Македонского.

К слову, возраст находок датирован примерно V веком нашей эры.