Ученые проверят подлинность останков отца Александра Македонского

Министерство культуры Греции направило останки, найденные в королевской гробнице в Вергине, на повторное изучение с применением самых современных технологий и методов анализа.

Как сообщает Greek Reporter, анализ проведут ученые из Университета Аристотеля в Салониках. Министерство культуры Греции доверило им право повторно изучить кости, обнаруженные в королевских гробницах в древнем городе Вергина.

Македонская гробница была открыта еще в 1938 году. В 1950-е годы были проведены первые масштабные раскопки. Уже тогда ученые предположили, что в захоронении находятся останки Филиппа II, который вошел в историю как отец Александра Македонского.

Доказать это до сих пор не удалось. По словам научного руководителя проекта Хрисулы Паллиадели, в последнее время у ученых появились новые доказательства того, что останки принадлежат Филиппу II.

Тщательный анализ с применением самых современных технологий призван подтвердить или опровергнуть гипотезу.