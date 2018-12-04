Кремль заявил об отсутствии влияния США на беспорядки во Франции

Происходящие во Франции протесты являются исключительно внутренним делом этого государства, и едва ли стоит говорить о каком-либо влиянии США на эти события. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это абсолютно и исключительно внутреннее дело Франции, которая для нас является достаточно важным партнером и в двустороннем плане, и в международных делах", - отметил представитель Кремля.

Песков также подчеркнул, что Москвы прежде всего важно, чтобы протесты не привели к человеческим жертвам кого-либо, в особенности российских граждан проживающих или находящихся с визитом на территории Франции.

Напомним, беспорядки продолжаются во Франции с 17 ноября. Массовые протестные движения "желтых жилетов", выступающих за стабилизацию цен на бензин, сопровождаются значительными столкновениями демонстрантов с правоохранительными органами и поджогами стоящих на улицах автомобилей. За время беспорядков были задержаны 412 человек, ранения получили 133 человека.