Мадуро сообщил о вылете "на очень важную встречу в Москву"

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник сообщил журналистам о том, что он "вылетает в Москву на очень важную встречу с (президентом России) Владимиром Путиным".

"Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами", - написал венесуэльский лидер в Twitter, дав понять, что подобная "интенсивная и важная" встреча состоится уже во вторник.

А накануне Мадуро заручился поддержкой Анкары во время визита в Каракас президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Венесуэлу транзитом с саммита "большой двадцатки", сообщает AFP.

"Торговые ограничения и санкции (в отношении Венесуэлы со стороны США) являются ошибочными и только усугубляют нестабильность", - заявил глава турецкого государства на встрече с деловыми кругами Венесуэлы.

"Нельзя наказывать весь народ за разрешение политических разногласий", - добавил Эрдоган, также пообещав помочь Николасу Мадуро преодолеть серьезный экономический кризис в стране.

"Мы рассмотрим большинство потребностей Венесуэлы, у нас есть возможность для этого", - отметил президент Турции, призывая турецких предпринимателей увеличить экспорт продукции широкого профиля в Венесуэлу.

Николас Мадуро призвал Турцию инвестировать в добычу обширных запасов полезных ископаемых, включая золоторудные месторождения, алмазы и колтановую руду. Два президента подписали соглашение о защите инвестиций.

Напомним, что Николас Мадуро, наследник покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса, в мае этого года, несмотря на давление Вашингтона, во второй раз был переизбран президентом Венесуэлы на пятилетний срок. Он должен начаться 10 января будущего года.