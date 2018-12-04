Мадуро сообщил о вылете "на очень важную встречу в Москву"

"Мы вылетаем в Российскую Федерацию, чтобы укрепить и расширить наши дипломатические отношения и связи дружбы между братскими странами", - написал венесуэльский лидер в Twitter, дав понять, что подобная "интенсивная и важная" встреча состоится уже во вторник.
А накануне Мадуро заручился поддержкой Анкары во время визита в Каракас президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который прибыл в Венесуэлу транзитом с саммита "большой двадцатки", сообщает AFP.
"Торговые ограничения и санкции (в отношении Венесуэлы со стороны США) являются ошибочными и только усугубляют нестабильность", - заявил глава турецкого государства на встрече с деловыми кругами Венесуэлы.
"Нельзя наказывать весь народ за разрешение политических разногласий", - добавил Эрдоган, также пообещав помочь Николасу Мадуро преодолеть серьезный экономический кризис в стране.
"Мы рассмотрим большинство потребностей Венесуэлы, у нас есть возможность для этого", - отметил президент Турции, призывая турецких предпринимателей увеличить экспорт продукции широкого профиля в Венесуэлу.
Николас Мадуро призвал Турцию инвестировать в добычу обширных запасов полезных ископаемых, включая золоторудные месторождения, алмазы и колтановую руду. Два президента подписали соглашение о защите инвестиций.
Напомним, что Николас Мадуро, наследник покойного венесуэльского лидера Уго Чавеса, в мае этого года, несмотря на давление Вашингтона, во второй раз был переизбран президентом Венесуэлы на пятилетний срок. Он должен начаться 10 января будущего года.
#EnVivo 📹 | En este momento salimos rumbo a la Federación de Rusia para fortalecer y ampliar nuestras relaciones diplomáticas y los lazos de amistad entre países hermanos. https://t.co/tOY1iW5sun— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 декабря 2018 г.