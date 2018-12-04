Можно ли спрятать дефекты кузова авто под строительной шпаклевкой

В искусстве обмана доверчивого покупателя продавцы подержанных машин достигли поистине космических высот: помятые крылья и двери рихтуют, а потом ловко закрашивают, царапины любой глубины затирают полиролью, а ржавчину на дисках и колодках наспех покрывают краской из баллончика.

Особое искусство в этом деле - и особый цинизм - шпаклевка поврежденного фрагмента кузова обычной строительной смесью с последующей шлифовкой и покраской. Тут можно и бывалого водителя ввести в заблуждение: не бита, не крашена, пробег минимальный, только на дачу по выходным ездил…

Проверить, действительно ли можно спрятать под шпаклевкой вмятину в двери и ржавые прорехи крыльев, взялись известные среди нас мастера-экспериментаторы из сообщества "Гараж 54". Шпаклевки не пожалели, вскрыли всю "шестерку" густым плотным слоем, килограмм на 150, не меньше.

Машина, как показал драйв-тест, сразу стала теплее, и звукоизоляция улучшилась. Одна беда - держится такая шпаклевка не очень хорошо. Впрочем, в комментариях опытные ремонтники, штукатуры-облицовщики дали несколько дельных советов экспериментаторам: предварительно армировать поверхность машины перед шпаклеванием, вскрыть спецклеем, а уж потом можно и плитку на капот класть, и гипсокартоном обшивать, и о сантехнике в салоне задуматься.