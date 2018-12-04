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04.12.2018 12:12
Рубрика: Экономика

Нефть Brent настиг "смертельный крест" перед встречей ОПЕК+

Текст: Александра Воздвиженская
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Технические индикаторы биржевых торгов нефтью Brent говорят о формировании "смертельного креста": 50-дневная скользящая средняя цена барреля на этой неделе опустилась ниже 200-дневной скользящей средней, что в теории может свидетельствовать о вероятности провала котировок. 23 ноября аналогичный "смертельный крест" сформировался на графике торгов нефтью WTI.

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"Для устойчивого отскока потребуется сделка ОПЕК и ее союзников, которые готовятся ко встрече в Вене в четверг после того, как договоренность между Саудовской Аравией и Россией продлить ограничения на добычу поддержала рост нефти в понедельник", - передает агентство Bloomberg.

Стоимость нефти Brent и WTI падала с пиков начала октября вплоть до минувшей недели, суммарно потеряв около 30 процентов. Причин было несколько, в том числе опасения рынка о грядущем профиците предложения и более слабом, чем ожидалось, росте спроса на сырье.

На этой неделе страны-частницы соглашения о регулировании добычи нефти (ОПЕК+) проведут встречу в Вене, на которой решат, будут ли сокращать производство нефти. Это может стать дополнительным стимулом роста для котировок наряду с хорошими новостями минувших выходных (лидеры США и Китая поставили на паузу торговую войну, что инвесторы восприняли как сигнал к повышению спроса на энергоресурсы).

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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