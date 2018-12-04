Федеральный закон от 28 ноября 2018 г. N 441-ФЗ "О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 15 ноября 2018 года

Одобрен Советом Федерации 23 ноября 2018 года

Внести в пункт 5 статьи 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2002, N 22, ст. 2026; 2008, N 18, ст. 1942; 2009, N 30, ст. 3739; N 52, ст. 6417; 2012, N 50, ст. 6966; 2014, N 30, ст. 4217; 2016, N 27, ст. 4183) следующие изменения:

1) в абзаце втором слово "двукратного" исключить;

2) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:

"Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год.";

3) дополнить абзацами пятым - седьмым следующего содержания:

"Исчисление размера страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период лицами, указанными в подпунктах 1 - 3 и 5 пункта 1 настоящей статьи, производится ими самостоятельно.

Страховые взносы уплачиваются не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Если заявление о добровольном вступлении в правоотношения (прекращении правоотношений) по обязательному пенсионному страхованию подано в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации в течение расчетного периода, размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.";

4) абзац четвертый считать абзацем восьмым.

Президент Российской Федерации В. Путин