У II Европейских игр в Минске появился свой талисман - лисенок Лесик

В Минске, где в июне будущего года пройдут II Европейские игры , представили талисман соревнований. Им стал веселый лисенок Лесик. По замыслу организаторов, именно он символизирует яркие особенности культуры и истории Беларуси.

Талисман любого крупного турнира - это его неотъемлемая часть. Он должен отражать дух и самобытность страны, в которой пройдут состязания, а еще талисман просто обязан понравиться болельщикам!

Откуда и когда в спорте появились талисманы? Самый первый из них два года назад отметил свой 50-летний юбилей. Речь о льве Вилли, символе чемпионата мира по футболу в Англии в 1966 году. Тогда идея сработала: британцы в первый и пока в последний раз стали победителями престижного турнира. Футбольную затею англичан перенял Международный олимпийский комитет, сделав талисманом Игр знаменитые олимпийские кольца. Тем не менее МОК пошел несколько дальше, и уже летом 1968 года символом Олимпийских игр в Мексике стал красный ягуар. Правда, этот талисман был неофициальным.

Первым талисманом в истории Олимпиад принято считать таксу Вальди на состязаниях в Мюнхене в 1972 году.

Но вернемся к II Европейским играм в Минске. Конкурс на разработку талисмана был открыт летом 2017 года. Принять участие в нем мог любой желающий - от профессиональных дизайнеров до обычных болельщиков. Как признаются организаторы, к ним поступило более двух тысяч работ. К сожалению, вариантов, которые полностью соответствовали бы образу Европейских игр, среди них не нашлось.

- Пришлось подключать профессионалов, - говорит заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов. - Мы хотели, чтобы наш талисман подчеркивал белорусскую специфику: молодость, задор и легкую хитринку...

Почему Лесик? Он объединяет известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" и белорусскую мифологию. В сказке французского писателя есть лисенок, научивший главного героя дружить. Когда принц улетел на свою планету, лисенок стал искать новых друзей. На поиски ушло немало времени. Лисенку приходилось постоянно прислушиваться, из-за чего его уши заметно выросли. И вот однажды он узнал, что есть цветок, который исполняет все желания, - легендарная белорусская Папацарь-кветка. Лисенок отправился в Беларусь, дабы найти ее и добиться своей цели.

- Наш талисман - разработка белорусского дизайнера, - продолжает Анатолий Котов. - Уже весной будет много мероприятий с участием Лесика. Конечно же, кульминация придется на открытие и, разумеется, на сами Игры. И Лесик внесет свою лепту в праздник молодости и спорта. А еще мы хотели, чтобы Лесик нашел много-много друзей не только в Беларуси, но и во всем мире.

На груди у Лесика логотип, олицетворяющий четыре столпа, на которых базируется идея Игр: олимпийские ценности, энергия победы, сила мечты и яркость эмоций.

К слову

Самые дешевые образцы сувенирной продукции будут стоить примерно два белорусских рубля (это чуть более 60 российских). Стоимость сувениров, изготовленных по спецзаказу, может достигать 50 белорусских рублей.

Билеты уже поступили в продажу: на территории Беларуси через сайт minsk2019.ticketpro.by, а также в кассах сети официального билетного оператора - компании "Тикетпро".

Также с 1 декабря билеты поступили в продажу в Европе через официальных реселлеров - операторов и агентов. Будет возможность приобрести их и в составе туристических пакетов у официального туристического оператора и агента соревнований.

Начиная с 1 марта билеты на II Европейские игры через сайт minsk2019.ticketpro.by смогут купить все желающие из любой страны мира. Планируется, что стоимость самого доступного из них составит 5 белорусских рублей (156 российских рублей, 2 евро). Самый дорогой билет будет стоить 50 белорусских рублей (1560 российских рублей, 20 евро). Цены на билеты церемоний открытия и закрытия будут объявлены в ближайшее время, VIP-билетов - в феврале.

Программа VIP-гостеприимства будет включать в себя билет и доступ в VIP-зоны. Предусмотрено также наличие дополнительных сервисов. К примеру, в билетных кассах желающие смогут обменять электронный квиток на памятный сувенирный билет. Кассы будут располагаться на каждом спортивном объекте и открыты в день соревнований.