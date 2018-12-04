В Минске, где в июне будущего года пройдут II Европейские игры, представили талисман соревнований. Им стал веселый лисенок Лесик. По замыслу организаторов, именно он символизирует яркие особенности культуры и истории Беларуси.
Талисман любого крупного турнира - это его неотъемлемая часть. Он должен отражать дух и самобытность страны, в которой пройдут состязания, а еще талисман просто обязан понравиться болельщикам!
Откуда и когда в спорте появились талисманы? Самый первый из них два года назад отметил свой 50-летний юбилей. Речь о льве Вилли, символе чемпионата мира по футболу в Англии в 1966 году. Тогда идея сработала: британцы в первый и пока в последний раз стали победителями престижного турнира. Футбольную затею англичан перенял Международный олимпийский комитет, сделав талисманом Игр знаменитые олимпийские кольца. Тем не менее МОК пошел несколько дальше, и уже летом 1968 года символом Олимпийских игр в Мексике стал красный ягуар. Правда, этот талисман был неофициальным.
Первым талисманом в истории Олимпиад принято считать таксу Вальди на состязаниях в Мюнхене в 1972 году.
Но вернемся к II Европейским играм в Минске. Конкурс на разработку талисмана был открыт летом 2017 года. Принять участие в нем мог любой желающий - от профессиональных дизайнеров до обычных болельщиков. Как признаются организаторы, к ним поступило более двух тысяч работ. К сожалению, вариантов, которые полностью соответствовали бы образу Европейских игр, среди них не нашлось.
- Пришлось подключать профессионалов, - говорит заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов. - Мы хотели, чтобы наш талисман подчеркивал белорусскую специфику: молодость, задор и легкую хитринку...
Почему Лесик? Он объединяет известное произведение Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" и белорусскую мифологию. В сказке французского писателя есть лисенок, научивший главного героя дружить. Когда принц улетел на свою планету, лисенок стал искать новых друзей. На поиски ушло немало времени. Лисенку приходилось постоянно прислушиваться, из-за чего его уши заметно выросли. И вот однажды он узнал, что есть цветок, который исполняет все желания, - легендарная белорусская Папацарь-кветка. Лисенок отправился в Беларусь, дабы найти ее и добиться своей цели.
- Наш талисман - разработка белорусского дизайнера, - продолжает Анатолий Котов. - Уже весной будет много мероприятий с участием Лесика. Конечно же, кульминация придется на открытие и, разумеется, на сами Игры. И Лесик внесет свою лепту в праздник молодости и спорта. А еще мы хотели, чтобы Лесик нашел много-много друзей не только в Беларуси, но и во всем мире.
На груди у Лесика логотип, олицетворяющий четыре столпа, на которых базируется идея Игр: олимпийские ценности, энергия победы, сила мечты и яркость эмоций.
Самые дешевые образцы сувенирной продукции будут стоить примерно два белорусских рубля (это чуть более 60 российских). Стоимость сувениров, изготовленных по спецзаказу, может достигать 50 белорусских рублей.
Билеты уже поступили в продажу: на территории Беларуси через сайт minsk2019.ticketpro.by, а также в кассах сети официального билетного оператора - компании "Тикетпро".
Также с 1 декабря билеты поступили в продажу в Европе через официальных реселлеров - операторов и агентов. Будет возможность приобрести их и в составе туристических пакетов у официального туристического оператора и агента соревнований.
Начиная с 1 марта билеты на II Европейские игры через сайт minsk2019.ticketpro.by смогут купить все желающие из любой страны мира. Планируется, что стоимость самого доступного из них составит 5 белорусских рублей (156 российских рублей, 2 евро). Самый дорогой билет будет стоить 50 белорусских рублей (1560 российских рублей, 20 евро). Цены на билеты церемоний открытия и закрытия будут объявлены в ближайшее время, VIP-билетов - в феврале.
Программа VIP-гостеприимства будет включать в себя билет и доступ в VIP-зоны. Предусмотрено также наличие дополнительных сервисов. К примеру, в билетных кассах желающие смогут обменять электронный квиток на памятный сувенирный билет. Кассы будут располагаться на каждом спортивном объекте и открыты в день соревнований.