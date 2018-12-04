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04.12.2018 15:14
Рубрика: В мире

Правительство Франции вводит мораторий на цены на топливо

Текст: Александр Ленин

Правительство Франции официально вводит мораторий на цены на автомобильное топливо, который рассчитан на шесть месяцев. Кроме того, французские власти на зимний период приостанавливает рост тарифов на электричество и газ.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe
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Премьер-министр Республики Эдуар Филипп озвучил указанные решения на фоне акций протеста, которые проходят на территории всей страны, передает телеканал немецкий телеканал Deutsche Welle. По словам чиновника, "никакие налоги не могут ставить под угрозу единство нации". Он призвал к прекращению насилия на улицах.

Французские граждане с середины ноября протестуют против повышения цен на автомобильное топливо. В Париже акции сопровождаются массовыми беспорядками, есть жертвы.

Люди строят баррикады и забираются на крыши машин. Они используют дымовые шашки и файеры. Митинги привели к перекрытию движения в столице. Город понес серьезный ущерб, который еще предстоит оценить.

В мире Европа Франция
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