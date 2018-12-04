Премьер Франции объявит мораторий на повышение налогов на топливо

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп собирается объявить мораторий на повышение налогов на топливо на фоне массовых беспорядков в стране.

Глава кабинета республики объявит об своем решении в течение сегодняшнего дня, передает агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники.

Французские граждане с середины ноября протестуют против повышения цен на автомобильное топливо. В Париже акции сопровождаются массовыми беспорядками, есть жертвы.

Люди строят баррикады и забираются на крыши машин. Они используют дымовые шашки и файеры. Митинги привели к перекрытию движения в столице. Город понес серьезный ущерб, который еще предстоит оценить.