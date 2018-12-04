Пропавший штурмовик Су-25 разбился в горах Армении

Армянский самолет-штурмовик Су-25, пропавший во время учебно-тренировочного полета, обнаружен во вторник, 4 декабря, в Мараликском районе Армении. Оба пилота погибли.

"Самолет найдет в Мараликском районе, в горах, - сообщил ТАСС пресс-секретарь Миноборны Арцрун Ованнисян. - Погибшие летчики - подполковник Бабаян и майор Манукян".

Напомним, ранее минобороны Армении сообщило о том, что связь с Су-25 утеряна. Самолет вылетел из аэропорта расположенного на севере страны города Гюмри (именно там находится 102-я российская военная база) в 09:06 по московскому времени.