Число пострадавших в ДТП под Ивановом выросло до 16

В Ивановской области увеличилось до 16 человек количество пострадавших в аварии с пассажирским автобусом, водителю которого стало плохо за рулем.

ДТП на улице Большой Пролетарской в городе Вичуга Ивановской области произошло около 8 утра 4 декабря. Маршрутный автобус ПАЗ потерял управление, выехал на полосу встречного движения, а затем врезался в дерево.

- Кондуктор заметила, что автобус начал уходить влево и выезжать на встречную полосу. Она тут же бросилась водителю, но увидела, что он потерял сознание, - сообщил представитель регионального УМВД Владислав Радостин.

По его словам, в салоне автобуса находились 20 человек, из них 16 обратились за медицинской помощью. У большинства пострадавших - ссадины и ушибы, трое госпитализированы с подозрениями на переломы.

Как уточнили в УМВД, среди пострадавших есть две девушки 16 и 17 лет и четырехлетний ребенок. Их жизни вне опасности. Водитель автобуса после ДТП скончался в больнице - предположительно, от инсульта.

Прокуратура региона начала проверку обстоятельств ДТП.