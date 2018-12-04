Клубы Российской премьер-лиги утвердили использование VAR

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) юридически утвердили использование системы видеопомощи судьям (VAR) с сезона 2019/2020.

"Неясной оставалась сумма, необходимая для использования VAR. Сегодня мы ее услышали: 9-10 млн рублей на клуб, не считая зарплаты судьям", - цитирует "Р-Спорт" президента РПЛ Сергея Прядкина. По его словам, уже поручено создать рабочую группу по соответствующему вопросу. Предполагается, что единый центр видеоарбитров будет находиться в Москве.

Как ранее сообщал и.о. президента Российского футбольного союза Александр Алаев, речь идет пока о девяти матчах нового сезона: полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых играх за право играть в РПЛ.

Напомним, ЧМ-2018 в России стал первым, на котором была использована VAR. В понедельник УЕФА утвердила использование в текущем плей-офф Лиги чемпионов, финале Лиги Европы и финальной стадии Лиги Наций-2018/2019.