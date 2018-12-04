Компания ПИК поможет обманутым дольщикам в Ярославле

Компания ПИК завершит строительство одного из самых проблемных долгостроев Ярославля - ЖК "Фрунзе 77". Соглашение об этом подписали губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент ПИК Сергей Гордеев.

Событие, прямо скажем, долгожданное для более двухсот дольщиков дома на проспекте Фрунзе, которые вот уже пять лет не могут получить свои квартиры. В начале 2017 года в отношении предыдущей компании-застройщика было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Стоить заметить, что ЖК "Фрунзе 77" сменил перед этим еще нескольких застройщиков - и все они обанкротились. Возникла реальная угроза продажи дома за долги, и чтобы не допустить этого, участники долевого строительства в конце 2016 года создали жилищно-строительный кооператив.

Теперь ситуация решительным образом меняется в пользу дольщиков.

"Пять лет мучений и долготерпения для дольщиков, - оценил ситуацию губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. - Пора поставить точку. Решение проблем дольщиков и задач по увеличению темпов жилищного строительства - это первостепенная цель, выдвинутая перед регионами президентом страны. И мы стремимся к ее реализации".

Инвестиции в строительство ЖК "Фрунзе 77" составят 250 млн рублей, ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2020 год.

ПИК является одним из крупнейших застройщиков Ярославской области, и реализация данного проекта имеет для компании стратегическое значение.

"Достигнутые сегодня договоренности между регионом и ПИК предполагают сотрудничество в сфере перевода предприятий ЖКХ на стандарты цифровой экономики, строительство новых объектов общественного питания в новом формате и создание рабочих мест, - отмечает Сергей Гордеев. - Ярославль - один из красивейших городов нашей страны и столица Золотого кольца России. ПИК возводит комфортабельные районы и дома в Ярославской области в течение 12 лет, и мы рады заключить долгосрочное соглашение с регионом о сотрудничестве и партнерстве".

А что конкретно может ожидать застройщик от областного правительства.

"В рамках данного соглашения, - говорит Дмитрий Миронов, - правительство Ярославской области в полной мере готово оказать содействие в решении организационных задач, в частности, технологического присоединения к электросетям. Мы готовы помогать в вопросах водоснабжения, благоустройства прилегающей территории и любых других проблем при достройке объекта. Впереди интересные планы, которые мы будем реализовывать совместно с опытной компанией, работающей на рынке строительства почти четверть века. Не сомневаемся, что позволит создать новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет".

В Ярославской области планомерно и целенаправленно помогают обманутым дольщикам - это одно из приоритетных направлений работы. Не случайно область входит в десятку лидеров ЦФО по вводу в эксплуатацию проблемных объектов. Так, в 2017 году застройщики сдали здесь в эксплуатацию 16 жилых домов, строительство которых ранее было заморожено. В этом году еще 800 семей дольщиков получат долгожданные квартиры в 14 домах.

Что касается присутствия компании ПИК на строительном рынке Ярославля с 2006 года - оно масштабно. Только в нынешнем году общий объем введенного компанией жилья составит около 45 000 кв. м. Застройщик уже ввел в эксплуатацию первый корпус жилого квартала "Волга парк" на ул. Академика Колмогорова, еще два дома находятся на завершающей стадии. В "Волга парке" будут возведены 18 корпусов, а также объекты социальной инфраструктуры и парковки. Это второй по масштабу проект девелопера в Ярославле. Первым стал микрорайон "Сокол", в рамках которого компания построила 150 000 кв. м жилья.