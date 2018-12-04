Назван срок открытия завода Mercedes в Подмосковье

Строительство завода Mercedes в Московской области завершится в апреле 2019 года. Такой срок в эфире телеканала "360" обозначил генеральный директор Mercedes-Benz Manufacturing Russia Аксель Бензе.

Перед церемонией открытия в индустриальном парке "Есипово" будет собран первый подмосковный Mercedes. Производители утверждают, что это будет комфортабельный седан E-класса. Вслед за этим в "Есипово" начнут производить и внедорожники GLC, GLE и GLS

По предварительным оценкам, количество сотрудников предприятия на первых порах может превысить тысячу человек. В основном это будут жители Московской области. Каждый год под Москвой будут собирать до 25 тысяч автомобилей.

Сейчас строительная готовность завода оценивается в 80 процентов. Заканчивается возведение испытательного цеха и тестирование конвейера. По всем корпусам монтируют инженерные системы.